杉咲花、撮影現場での細やかな気遣いを南琴奈が明かす「すぐに頼んでくれたり…」

10月19日深夜放送のフジテレビ系『突然ですが占ってもいいですか？』に、10月24日より公開の映画『ミーツ・ザ・ワールド』で共演した杉咲花と南琴奈が出演。南が、杉咲の撮影現場での気遣いを明かした。

番組で、占い師の星ひとみが杉咲の性格について“人のために何ができるか？という奉仕・ボランティアの波動の気を持っている”と言うと、南は、「常にですね」といい、「映画の撮影中に私がポロッと『お腹すいちゃったな〜』みたいなことを言ったら、もうすぐに出前のやつを見て『ここのどれが食べたい？』ってすぐ出してくれて」と明かした。

続けて、「私が『花ちゃんも一緒に食べたいの食べようよ』って言ったら『琴奈が好きなやつ選んで』って。美味しいチキンをすぐに頼んでくれたりとか。本当に些細なことですけど、もっといっぱいあります」と振り返ると、杉咲は、「ありがとうございます。そんな覚えててくれて嬉しいよ」と頭を下げた。

また、星から“男女問わず好きな人のためにめっちゃ尽くせる人”と言われると、「ありがとうございます。でも確かに、好きです。周りを見れてるかわからないですけど、周りを見て動くっていうのはすごい好きです」「差し入れとかすごい好きです」と納得した様子を見せていた。