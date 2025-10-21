今季開幕よりフェイエノールト所属の日本代表FW上田綺世の勢いが止まらない。19日に行われたエールディヴィジ第9節・ヘラクレス戦ではハットトリックを記録し、チームも7-0で大勝。これで上田は開幕9試合で11ゴール目となり、得点ランク首位を独走している。



得点力はもちろんだが、絶賛されているもう1つの理由がフィジカル面だ。世界の屈強なDF相手に体を張ってボールをキープすることができ、この力は日本代表でも欠かせないものになっている。





オランダ国内でのプレイ経験に加え、FC今治にも在籍したラルフ・セウントイェンスも『ESPN』にて上田の得点力以外の能力を称賛している。「彼のランニングは見事だし、体も強い。空中戦で合わせるタイミングも素晴らしい。足下も上手く、ボールを失うことはほとんどない。この能力を持つストライカーはあまり多くない。DFからしっかりとボールを守り、チームの攻撃を支えられる能力だ。ボールをどこに出すべきか、どう展開すべきかを理解し始めている。そしてもちろん彼が決めている得点こそが最も重要だ」またチームの調子も見逃せない。今節はヘラクレスを7発粉砕したが、フェイエノールトは開幕9試合で8勝1分と負けがない。2位PSVに3ポイント差をつけて首位に立っていて、25ゴール6失点と攻守のバランスも見事だ。エールディヴィジで長くプレイしてきたケネス・ペレス氏は、今のフェイエノールトに弱点がないと語る。「フェイエノールトはヘラクレスを痛い目に遭わせたね。今の彼らには弱点がない。サイドアタックの脅威、中央突破、得点力とボールキープに優れたストライカー、強固な守備、そして優れたサイドバックを擁している。攻撃は弾むように進むし、ヘラクレスはどうすればいいか分からなくなっていたね」まだ序盤戦ではあるが、このペースを維持できれば優勝が見えてくる。それに上田、同じく日本代表DF渡辺剛の2人が大きく貢献しており、日本人コンビがフェイエノールト優勝へのキーマンだ。