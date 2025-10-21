自民党と日本維新の会が２０日、連立を組むことで合意した。

１５年前、大阪の地域政党として船出した維新は地元でこそ「１強」の立場だが、全国的な支持は広がっていない。党内からは政策の実現に期待が高まる一方、長年の「政敵」だった自民を警戒する声もある。

「議員定数の削減を地方議会でやり、そこから改革をしてきた」。維新の吉村代表（大阪府知事）は２０日夕、自民の高市総裁と臨んだ記者会見で胸を張った。

維新は橋下徹・元大阪市長が大阪府知事時代の２０１０年に結成した地域政党・大阪維新の会が母体だ。翌１１年の府議選で過半数の議席を得ると、府議会定数の２割を削減した。大阪府知事と大阪市長の両ポストを長く掌握し、府議会では今も３分の２を占める。

国政政党としては曲折をたどった。橋下氏は１２年に日本維新の会を設立。「第３極ブーム」に乗って同年の衆院選で５４議席を獲得し、第３党に躍進した。安倍政権下で大阪・関西万博の誘致にもこぎつけた。

だが、企業・団体献金の全面禁止や社会保険料の負担軽減などの看板施策は、与党の協力が得られずに実現のめどが立たず、党勢は徐々に下火に。

吉村代表体制で臨んだ７月の参院選では、全国の比例票が２２年参院選から３００万票以上減の４３７万票となり、国民民主党や参政党を下回った。９月には国から公設秘書の給与などをだまし取ったとして、前参院議員が東京地検特捜部に詐欺罪で在宅起訴された。

降ってわいた連立入りに、維新のある衆院議員は「与党として実績を上げれば一皮むけ、本当の意味での『全国政党化』を果たせるかもしれない」と話す。一方、別の衆院議員は「『釣った魚に餌をやらない』みたいなことがないよう、まずは閣外で様子見が必要だ」と慎重な姿勢を見せる。

一方、維新と長く対立してきた自民党大阪府連。１０月の党総裁選では、府内の党員・党友の６割が高市氏に投票した。杉本太平・府連総務会長（府議）は「安定的な高市政権を誕生させるのが大事だ。維新の協力をもらって経済対策、物価高対策を進めていくことが国益にかなう」と評価した。

連立から離脱した公明党の府本部幹部は「維新は浮揚のチャンスとみたのだろう」とした上で、「政権を担う厳しさを味わうことになるのではないか」と冷ややかに語る。