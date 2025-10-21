アニメ『アルマちゃん』反響続出。「ほのぼの日常系アニメの傑作だわ」「小学生あるあるのオンパレードw」
コミックNewtypeにて連載中の漫画『アルマちゃんは家族になりたいZ』。そのアニメ化作品が『アルマちゃんは家族になりたい』（TOKYO MX）です。10月5日に初回が、19日に第3話が放送されました。本記事では、ネット上での感想を一挙紹介します。
「「ある雨の日、アルマは傘も差さずに濡れながら歩く少女・ハナを見つける。その様子が気になったアルマ。ハナがいなくなった飼い犬たちを探していると知り、一緒に手伝うことを決める。アルマはひそかにハイスペックな機能を駆使し、次々と犬を発見していく。ところが、最後の一匹が見つからず……」（公式Webサイトより引用）」
「とっても素敵な回で、のほほんとできました〜」
「小学生あるあるのオンパレードw」
「ゆるふわな笑いとちょっといい話に、心がほっこりです」
「やっぱり温かくて良い作品だよなぁ」
「これほのぼの日常系アニメの傑作だわー癒される〜」
「心温まるコメディー」
次回第4話は26日放送予定です。気になる人は、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
“アットホームコメディ”のアニメ天才科学者エンジとスズメが造ったAI戦闘ロボット・アルマは、少女の姿で高い学習力を持ちます。しかし彼女は2人を「おとうさん」「おかあさん」と呼び始め、家族のような生活がスタート。興味旺盛なアルマが日々騒動を起こしながら成長していく“アットホームコメディ”である同作品。第3話の概要は以下の通りです。
