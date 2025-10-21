バンダイは、『モンスターハンター』より「モンスターハンター マスコットチャームコレクション(10個入)」(3,960円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年4月発送予定。

2026年4月発送予定「モンスターハンター マスコットチャームコレクション(10個入)」(3,960円)

世界的大ヒットゲーム『モンスターハンター』より、モンスターのマスコットチャームが登場。

食玩ならではのハイクオリティマスコットで、手のひらサイズながらモンスターを躍動感溢れる姿とリアル彩色で立体化。ボールチェーン付きなので飾ったり身に付けたりできる。

【ラインナップ】

1. リオレウス

2. ジンオウガ

3. タマミツネ

4. アルシュベルド

5. ババコンガ

6. イャンクック

7. リオレウス希少種

8. ジンオウガ亜種

※BOX販売のみ。

※全種揃わない可能性がある。また、一部は重複する。



















(C)CAPCOM