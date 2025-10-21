『モンスターハンター』「リオレウス」や「ジンオウガ」がマスコットチャームになって登場
バンダイは、『モンスターハンター』より「モンスターハンター マスコットチャームコレクション(10個入)」(3,960円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年4月発送予定。
2026年4月発送予定「モンスターハンター マスコットチャームコレクション(10個入)」(3,960円)
世界的大ヒットゲーム『モンスターハンター』より、モンスターのマスコットチャームが登場。
食玩ならではのハイクオリティマスコットで、手のひらサイズながらモンスターを躍動感溢れる姿とリアル彩色で立体化。ボールチェーン付きなので飾ったり身に付けたりできる。
【ラインナップ】
1. リオレウス
2. ジンオウガ
3. タマミツネ
4. アルシュベルド
5. ババコンガ
6. イャンクック
7. リオレウス希少種
8. ジンオウガ亜種
※BOX販売のみ。
※全種揃わない可能性がある。また、一部は重複する。
(C)CAPCOM
