東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6513　高値0.6521　安値0.6475

0.6577　ハイブレイク
0.6549　抵抗2
0.6531　抵抗1
0.6503　ピボット
0.6485　支持1
0.6457　支持2
0.6439　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5744　高値0.5753　安値0.5721

0.5790　ハイブレイク
0.5771　抵抗2
0.5758　抵抗1
0.5739　ピボット
0.5726　支持1
0.5707　支持2
0.5694　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.4037　高値1.4051　安値1.4006

1.4102　ハイブレイク
1.4076　抵抗2
1.4057　抵抗1
1.4031　ピボット
1.4012　支持1
1.3986　支持2
1.3967　ローブレイク