東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6513 高値0.6521 安値0.6475
0.6577 ハイブレイク
0.6549 抵抗2
0.6531 抵抗1
0.6503 ピボット
0.6485 支持1
0.6457 支持2
0.6439 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5744 高値0.5753 安値0.5721
0.5790 ハイブレイク
0.5771 抵抗2
0.5758 抵抗1
0.5739 ピボット
0.5726 支持1
0.5707 支持2
0.5694 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.4037 高値1.4051 安値1.4006
1.4102 ハイブレイク
1.4076 抵抗2
1.4057 抵抗1
1.4031 ピボット
1.4012 支持1
1.3986 支持2
1.3967 ローブレイク
