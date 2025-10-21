ÃæÏª´Ø·¸½Å»ë¤·¤Æ¤¤¿ÆîÊÆ¥Ü¥ê¥Ó¥¢¡¢ÂÐÊÆ¶¨Ä´Ï©ÀþÀ¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¤Ø¡Ä¥ë¥Ó¥ªÊÆ¹ñÌ³Ä¹´±¡ÖÎ¾¹ñ¤ÎÊÑ³×¤Îµ¡²ñ¡×
¡¡¡Ú¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¡áÂç·îÈþ²Â¡ÛÆîÊÆ¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Ç£±£¹Æü¡¢Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦ÂçÅýÎÎÁª¤Î·èÁªÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃæÆ»¡Ö¥¥ê¥¹¥È¶µÌ±¼çÅÞ¡×¤Î¥í¥É¥ê¥´¡¦¥Ñ¥¹¾å±¡µÄ°÷¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬ÅöÁª¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Ìó£²£°Ç¯´ÖÂ³¤¤¤¿È¿ÊÆ¿§¤Î¶¯¤¤º¸ÇÉ¤Î¼Ò²ñ¼çµÁ±¿Æ°ÅÞ¡Ê£Í£Á£Ó¡ËÀ¯¸¢¤¬Ëë¤òÊÄ¤¸¡¢ÂÐÊÆ¶¨Ä´Ï©Àþ¤ÎÀ¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£
¡¡Áªµó´ÉÍýÅö¶É¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³«É¼Î¨£¹£·¡óÄ¶»þÅÀ¤Ç¤ÎÆÀÉ¼Î¨¤Ï¥Ñ¥¹»á¤¬£µ£´¡¦£¶£±¡ó¡¢±¦ÇÉ¡Ö¼«Í³¤ÈÌ±¼ç¼çµÁÆ±ÌÁ¡×¤Î¥Û¥ë¥Ø¡¦¥¥í¥¬¸µÂçÅýÎÎ¡Ê£¶£µ¡Ë¤Ï£´£µ¡¦£³£¹¡ó¤À¤Ã¤¿¡£Ç¤´ü¤Ï£µÇ¯¤Ç¡¢£±£±·î£¸Æü¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¡£º¸ÇÉÀªÎÏ¤Ï·ÐºÑ´íµ¡¤äÆâÉôÂÐÎ©¤Ë¤è¤êµá¿´ÎÏ¤ò¼º¤¤¡¢Âè£±²óÅêÉ¼¤ÇÇÔÂà¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥¹»á¤Ï£±£¹Æü¡¢¡ÖÊÑ²½¤Èºþ¿·¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¹þ¤ó¤À¡×¤È¾¡ÍøÀë¸À¤·¤¿¡£¡Ö¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Ï°ìÊâ°ìÊâ¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÃÏ°Ì¤ò²óÉü¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢À¯¼£¡¢·ÐºÑÎ¾ÌÌ¤ÇÀ¤³¦¤ËÌç¸Í¤ò³«¤¯°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÁªµóÀï¤ÎºÇÂç¤ÎÁèÅÀ¤Ï¡¢´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ù¤ë·ÐºÑ¤ÎºÆ·ú¤À¤Ã¤¿¡£Å·Á³¥¬¥¹¤ÎÍ¢½Ð¸º¾¯¤ËÈ¼¤¦³°²ßÉÔÂ¤äÊª²Á¹âÆ¤Ç¹ñÌ±À¸³è¤ÏÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡££¹·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤Î¾å¾ºÎ¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ£²£³¡ó¤ËÃ£¤·¡¢À¯¸¢¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÌîÅÞÆ±»Î¤ÎÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿·èÁªÅêÉ¼¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì³«Êü¤ä¸øÅª»Ù½Ð¤Îºï¸º¤Ê¤É¤Î²þ³×¤ò¼´¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤è¤ê²º·ò¤ÊÀ¯ºö¤ò·Ç¤²¤¿¥Ñ¥¹»á¤Ë»Ù»ý¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥¹»á¤Ïº£¸å¡¢º¸ÇÉÀ¯¸¢²¼¤Ç°²½¤·¤¿ÊÆ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸½¤Éü¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¡¢ÊÆ¹ñÂ¦¤âÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥¹»á¤Ï£¹·î¤ËÅÏÊÆ¤·¤ÆÊÆÅö¶É¼Ô¤È²ñÃÌ¸å¡¢Ç³ÎÁ¶¡µë¤Î°ÂÄê²½¤Î¤¿¤á¡¢ÊÆ¹ñ¤«¤éÌó£±£µ²¯¥É¥ë¡ÊÌó£²£²£¶£°²¯±ß¡Ë¤ÎÍ»»ñ¤ò¼õ¤±¤ë·×²è¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤Ï£±£¹Æü¡¢¡Ö¥Ñ¥¹»áÅöÁª¤ÏÎ¾¹ñ¤ÎÊÑ³×¤Îµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸½À¯¸¢¤ÏÃæ¹ñ¤ä¥í¥·¥¢¤Ê¤É¤È¤Î´Ø·¸¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¿¡£À¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎËäÂ¢ÎÌ¤ò¸Ø¤ë¥ê¥Á¥¦¥à¤Ï¡¢ÃæÏª¤¬³«È¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£»ñ¸»Âç¹ñ¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Îº£¸å¤ÎÆ°¤¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñÎ¦·³ÀïÎ¬Âç¡¦ÀïÎ¬¸¦µæ½ê¤Î¥¨¥Ð¥ó¡¦¥¨¥ê¥¹¶µ¼ø¤Ï¡¢ÆîÊÆ¤Î¼çÍ×³Æ¹ñ¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤ëÂçÅýÎÎÁª¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öº£²ó¤ÎÁªµó·ë²Ì¤ÏÆîÊÆ¤Î±¦ÇÉÀªÎÏ¤ËÍÍø¤ËÆ¯¤¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÀïÎ¬ÅªÍø±×¤Î³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡£Ò£ï£ä£ò£é£ç£ï¡¡£Ð£á£ú¡¡£Ð£å£ò£å£é£ò£á¡¡ÆîÉô¥¿¥ê¥Ï¸©Áª½Ð¤Î¾å±¡µÄ°÷¡£ÃæÆ»º¸ÇÉ¥Ï¥¤¥á¡¦¥Ñ¥¹¡¦¥µ¥â¥é¸µÂçÅýÎÎ¡ÊºßÇ¤´ü´Ö£±£¹£¸£¹¡Á£¹£³Ç¯¡Ë¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡¢Éã¿Æ¤¬·³»öÀ¯¸¢¤ÎÇ÷³²¤ò¼õ¤±Ë´Ì¿Ãæ¤À¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£ÍÄ¾¯´ü¤Ï¥Á¥ê¡¢¥Ú¥ë¡¼¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ê¤É£±£°¤«¹ñ°Ê¾å¤òÅÀ¡¹¤È¤·¤¿¡££±£µºÐ¤Ç¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤ËÌá¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÊÆ¥¢¥á¥ê¥«¥óÂç¤ÇÀ¯¼£·Ð±Ä³Ø¤Î½¤»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¡££²£°£°£²Ç¯¤Ë¥¿¥ê¥Ï¸©²¼±¡µÄ°÷¤ËÅöÁª¤·¤ÆÀ¯³¦Æþ¤ê¡£¥¿¥ê¥Ï»ÔµÄ¤ò·Ð¤Æ¡¢£±£µÇ¯¤Ë¤ÏÆ±»ÔÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£ºÊ¥Þ¥ê¥¢¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤Ë£±ÃË£³½÷¡£
