21日（火）全国的に晩秋の冷たい空気になりそうです。

＜21日（火）の天気＞

北日本を中心に、西高東低の冬型の気圧配置になっています。日本付近には寒気が流れ込み、北海道や東北北部では山沿いを中心に雪が降る見込みです。平地でも冷たい雨やみぞれになるところがあるでしょう。

一方、本州の南には秋雨前線が停滞し、先島諸島付近に熱帯低気圧が発生しています。熱帯低気圧からの湿った空気で前線が活発化して、沖縄・奄美で大雨になる見込みです。また、伊豆諸島では夕方から夜遅くにかけて線状降水帯が発生し、猛烈な雨が降る予想です。大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあり、厳重な警戒が必要です。

●予想24時間降水量（22日朝まで、多いところ）

伊豆諸島 200ミリ

本州付近は北からの寒気と南の前線の影響で雲が広がり、前線に近い太平洋側沿岸では雨が降る見込みです。東京都心も夜は雨になるでしょう。

＜予想最高気温（前日差）＞

全国的に10月下旬〜11月中旬並みで、今シーズン1番の寒さになるところもありそうです。

札幌 11℃（＋1）

仙台 16℃（ -5）

新潟 16℃（ -3）

東京 17℃（ -3）

名古屋 21℃（ -5）

大阪 19℃（ -5）

鳥取 19℃（ -3）

高知 24℃（ -3）

福岡 23℃（ -2）

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

22日（水）は日本海側では晴れ間がありますが、太平洋側は引き続きくもりや雨になりそうです。23日（木）と24日（金）は太平洋側も含めて晴れるところが多いでしょう。沖縄は24日（金）にかけて大雨が続く見込みです。

■札幌〜名古屋

北海道では23日（木）にかけて冷たい雨や雪が降るでしょう。関東や東海は22日（水）も雨が降りやすく、東京の最高気温は14℃と師走の寒さになりそうです。名古屋も20℃に届かず、ヒンヤリとするでしょう。週の後半は各地で日差しが届き、この時期らしい陽気になりそうです。