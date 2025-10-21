今回は、共働きなのに家事をしないモラハラ夫に、徹底的に反撃することを決意した妻のエピソードを紹介します。

「妻なんだからもっとまともなメシを作れよ！」

「私も夫もフルタイム勤務ですが、夫は一切家事をしません。で、私の作った料理に毎日のようにケチをつけてくるんです。最近は『妻なんだからもっとまともなメシを作れよ！』など暴言を吐いてくることもあります。

そしてある日、私が作った料理に文句ばかりの夫にほとほと嫌気がさし、『だったら自分で作ればいいじゃん』と言ったんです。すると夫は『料理はお前の担当だろ？』『俺は絶対料理なんかやらない』と逆ギレしてきたんです……。

あきれて言葉が出ませんでしたが、そこで私は夫に徹底的に反撃することを決意しました。その反撃とは、夫に超手抜き料理を出すことです」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2024年6月）

▽ 自分で料理を作ればいいのにと心底思いますし、自分は何もしないくせにこんな偉そうなことを言われるなんて、許せませんよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。