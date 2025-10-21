２０日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝５７．５２ドル（－０．０２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４３５９．４ドル（＋１４６．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５１１１．９セント（＋１２５．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５０４．７５セント（＋１．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２３．２５セント（＋０．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０３１．７５セント（＋１２．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９６．４９（＋３．１４）
出所：MINKABU PRESS
