10月22日（水）夜6時25分放送！旅バラ「バスＶＳ鉄道 乗り継ぎ対決旅25 宮城・仙台～岩手・中尊寺　秋のみちのく！紅葉スポット攻略ＳＰ」元BiSHのハシヤスメ・アツコ＆モモコグミカンパニーが参戦！秋のみちのく三県で絶景紅葉露天風呂＆極上山形牛を堪能！

テレ東では10月22日（水）夜6時25分から、旅バラ「バスＶＳ鉄道 乗り継ぎ対決旅２５ 宮城・仙台～岩手・中尊寺 秋のみちのく！紅葉スポット攻略ＳＰ」を放送します。

路線バスだけを乗り継ぎゴールを目指すミスターバス旅・太川陽介率いるバスチームと、鉄道だけを乗り継ぐ鬼軍曹・村井美樹率いる鉄道チームが手に汗握るガチンコ対決を繰り広げる人気企画の第25弾。

今回の舞台は、秋のみちのく三県！宮城県の仙台城跡をスタートし、岩手県の世界遺産・中尊寺を目指すルートで、これから見頃を迎える紅葉の名所を巡ります！その道中では、宮城が誇る人気の名湯・秋保温泉で絶景紅葉露天に浸かり、山形県では極上山形牛をパクリ！岩手が誇る景勝地で紅葉が織りなす渓谷美に感動！さらに、東北有数の人気の道の駅では方言ミッションに挑戦します！

リーダー・太川率いるバスチームには、元BiSHのメンバー・ハシヤスメ・アツコとお笑い芸人・おばたのお兄さん、リーダー・村井率いる鉄道チームには、元BiSHのメンバー・モモコグミカンパニーと俳優の西村和彦が参戦。バスチームと鉄道チームに分かれて参加する元BiSHの2人の貴重な共演にも注目です！ハシヤスメ・アツコは今回が「バスVS鉄道旅」2回目の参戦となり、モモコグミカンパニーは今回が初参戦となりますが、果たしてチームを勝利に導くことができるのか…？

ここまでの対戦成績は「バス１２勝」-「鉄道１２勝」と全くの五分！勝ち越しをかけた天王山で４連勝と勢いに乗る太川は、自身初の５連勝を狙います。一方の村井も５連敗だけは絶対に避けたいところ。宮城、山形、岩手、みちのく三県を舞台に勝つのは、バスと鉄道、果たしてどちらのチームなのか！？

≪両チームのリーダーからコメントが届きました！！≫

■太川陽介（バスチームリーダー）

ここまで、ずっと相手の背中を負いながらやってきたから、次からは「相手に背中を見せたい！」という思いで戦いました。

やっぱり、追いかけるのはしんどいですからね…

ゲストのハシヤスメ・アツコさんは頭の回転が速いし、「負けたくない、勝ちたい！」という思いが強く、一生懸命やってくれました。

おばたくんはバスの時間が迫っているのに、彼だけ迷子になっちゃって（笑）すごく頑張っているのに、ちょっと抜けているところが彼の面白さだった！とにかく二人とも、いっぱい歩けるし、走れるし、僕だけでは集められない情報を集めてくれたり、とても助けてもらいました。

そして、特に今回は両チームとも抜きつ抜かれつが多く、最後までどちらが勝つのか分からない戦いをしましたので、面白いと思います！ぜひ、お見逃しなく！

■村井美樹（鉄道チームリーダー）

鉄道チームといえば、歩いたり…走ったり…タクシーをどう使うかが勝負だったりするのですが、これまでと全く違う戦いをしました！新鮮だったし、面白かったので、まずは、そこに注目してもらいたいです。

メンバーの西村和彦さんは、いろんな豆知識を教えてくれて場が盛り上がりました。視野の広さやコミュニケーション能力の高さも本当にすごかったです。

一方、モモコグミカンパニーさんは元BiSHなので、体力面ではとても信頼していました。

前へ前へというタイプではないんですが、冷静に物事を見つつ、心の中で静かな闘志を燃やしている方でした。

ミッションでは美味しいお肉をたくさん食べました（笑）

また、これから紅葉のシーズンで見ごろを迎える絶景スポットも堪能しました！

バスチーム、鉄道チーム、どちらも負けられない戦いになっているので、ぜひご覧いただけたらと思います。

≪番組概要≫

【タイトル】 旅バラ「バスＶＳ鉄道 乗り継ぎ対決旅２５ 宮城・仙台～岩手・中尊寺 秋のみちのく！紅葉スポット攻略ＳＰ」

【放送日時】 2025年10月22 日（水）夜6時25分～9時54分

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！リアルタイム配信はTVerで。

【出演者】 バスチーム：太川陽介、ハシヤスメ・アツコ、おばたのお兄さん

鉄道チーム：村井美樹、モモコグミカンパニー、西村和彦

