下半身にできた膿瘍（のうよう）の切除手術を受けた影響でフィリーズとの地区シリーズからロースターを外れていたドジャースのＴ・スコット投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、練習日のクラブハウスで取材に応じ、ワールドシリーズからの戦列復帰に自信を見せた。

「ただの感染症でタイミングが悪かっただけ。数日間は本当に具合が悪かった日もあった。今はずいぶん良くなったと思う。何度かブルペンで投げてみて、これからどうなるか様子を見ているところだ。フィリーズ戦を終えた時よりも（体調は）ずっと良くなったと感じている」

昨オフ、４年総額７２００万ドル（約１１２億円＝当時のレート）で加入した左腕だが、今季は６１試合に登板して１勝４敗２３セーブ、防御率４・７４と救援失敗も少なくなかった。ポストシーズンでは守護神の座を佐々木朗希投手（２３）に譲る形となっている。

最後の実戦登板は９月２６日（同２７日）の敵地・マリナーズ戦。約１か月のブランクがあるが「（心配は）ない」といい、「プレーオフのエネルギーは全然違うからだ。もうすぐ実戦（形式の練習）で投げたいと思うので、フレディ（フリーマン）と対戦したい」と笑いを誘った。その真意を問われ「フレディとはいつも楽しい対戦だから。この間もその話をしていたところだ。彼は本当に優れた打者で、打ち取るのがとても難しい。前回彼を打ち取った時のことを彼はいつも知らせてくれる。最後に対戦した時は俺がヒットを打たれたが、その前の対戦では俺が三振に取った。だから俺はいつもその話を持ち出しているよ」。大谷とは対戦したくないかと聞かれると「いや、俺はいい」と遠慮した。