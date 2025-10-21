峯岸みなみ、ママになって初ドラマ出演で“ママ役” 包丁振り回し大暴走「新境地を開いています」
齊藤京子＆水野美紀がW主演で“同一人物”を演じるカンテレ・フジテレビ系連続ドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（毎週火曜 後11：00）の第3話がきょう21日に放送される。
【場面写真】新境地！復讐される”お受験ママ”を演じる峯岸みなみ
本作は、幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡くした55歳の母・篠原玲子（水野）が、謎の天才外科医・成瀬（白岩瑠姫）の全身整形手術によって25歳の“新米ママ”篠原レイコ（齊藤）として生まれ変わり、娘を死に追いやったママ友グループに潜入する、衝撃の復讐（ふくしゅう）エンターテインメント。原作は、あしだかおる氏・アオイセイ氏による同名人気漫画（電子コミック）。
先週放送の第2話では、レイコが憎きママ友たちへの復讐を開始。最初のターゲットは、“若い女性”をとことん嫌い、ネット上に匿名で暴言を書き込む、ママ友グループの最年長・葛西恵美（小林きな子）。恵美の夫・春真（笠原秀幸）を誘惑し、心をつかんだレイコ。春真の浮気を疑う恵美には、家を不在にして女性を連れ込ませ、その浮気現場を押さえるようにアドバイスを送る。後日、レイコは恵美が出かけている間に春真の家を訪問。急いで帰ってきた恵美と裸の夫を鉢合わせ、夫婦の仲を崩壊させた。加えてレイコは、“ネット上の誹謗（ひぼう）中傷”を警察に通報し、恵美にさらなる鉄槌（てっつい）を下した。
今夜放送の第3話では、レイコが2人目のターゲット・細川理佐子（峯岸みなみ）に接近。優奈（大友花恋）が飛び降りた“事故物件”に、まだ幼い空（佐藤大空）を連れてわざわざ越してきたレイコをあやしむ理佐子は、その正体を暴こうと試みる。そんななか、理佐子が優奈をいじめていた理由が“教育方針の違い”だったことが判明。これにより理佐子の“弱点”に気づいたレイコは、ある企み（たくらみ）を胸に、理佐子が憧れる名門私立校“光蘭学園”の理事長（石井正則）に近づく。峯岸は、本作が結婚・出産後初のドラマ出演。私生活で実際に母親となった峯岸が演じる、“卑劣なお受験ママ”に注目したい。
なお、民放公式テレビ配信サービス“TVer（ティーバー）”では、本作のお気に入り登録数が47.2万人を突破（10月20日午後1時時点）。第1話の見逃し配信は、配信開始6日間で100万回再生を達成（計測期間：10月7日〜10月12日）、10月19日時点では159万回再生を記録し、総合ランキング3位に。そして、第2話でも、配信開始6日間で106万回再生を突破（計測期間：10月14日〜10月19日）。総合ランキングでは第1話を上回る2位を獲得し、大きな話題を呼んでいる。（再生数はTVer DATA MARKETINGにて算出）
■峯岸みなみ コメント
第3話では、私が大暴走します！感情をむき出しにして包丁を振り回す場面は強烈ですが、ぜひ注目してほしいのは、公園でレイコさん（齊藤）と子育ての価値観について語り合うシーン。自然と涙が出そうになりました。それは、実際に私が母親になったからだと思います。改めて“母”としてドラマに出演した意味があったな、と感じています。私なりに新境地を開いているので、激しいシーンはもちろん、繊細なシーンにも注目していただけたらうれしいです！
■齊藤京子 コメント
峯岸さんはアイドルの大先輩なので、今回ご一緒させていただけてすごく光栄です。お忙しいにもかかわらず「京子ちゃん連日撮影疲れてるでしょ？」と、私の大好物のマカロンをわざわざ買ってきてくださって、本当に優しい方だなと感じました。また、私生活では実際にお母さんになられたので、子役キャストとの遊び方がすごくお上手なことも印象的です。私も“空くんママ”として、峯岸さんのような“ママ感”を出せるように頑張ります。
第3話では、対峙（たいじ）する理佐子さん（峯岸）から私の正体を疑われる場面があり、これまでとは違った展開が待っています。今回も2話に続いて抜群にスカッとする復讐劇になっているので、ぜひ楽しみにしていてください！
