きのう（20日）午後4時30分頃、香川県高松市で、交通違反の容疑でパトカーに追跡されていた乗用車が、2台の車に接触しながら、逃走した事件で、19歳の男が無免許運転の疑いで逮捕されました。

【地図を見る】事故のあった現場の場所は

無免許運転の疑いで逮捕されたのは、綾歌郡のアルバイトの男（19）です。



警察によりますと、男（19）はきのう午後4時30分ごろ高松市亀井町の国道11号で、無免許で乗用車を運転した疑いです。調べに対して男は「無免許運転をしたことに間違いない」と話し容疑を認めているということです。





きのう、国道11号でパトカーで警戒中の警察官が、整備不良の乗用車を見つけ停止を求めましたが、逃走したためサイレンを鳴らして追跡しました。その後、乗用車は、一時不停止を繰り返し信号渋滞で停止。警察官がパトカーを降りて徒歩で乗用車の運転手に停止を求めたところ、前方に停止中の2台の車に接触しながら逃走したということです（【画像①】に事故現場の地図）。乗用車が逃走してから約1時間後のきのう午後5時20分ごろ、男の親族から「当て逃げしたので出頭させる」旨の通報があり、捜査した結果、男を無免許運転の疑いで逮捕したものです。警察は国道11号で乗用車が逃走した事案についても男（19）が関わっていたものと見て調べを進めています。

警察が、逃げた乗用車の行方を追いかけています。