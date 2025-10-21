「就職において独創的な才能を評価されやすい」と思う日本の大学ランキング！ 「東京大学」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部では、2025年10月7〜9日の期間、全国の10〜70代の男女300人を対象に、「大学のイメージ」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、「就職において独創的な才能を評価されやすい」と思う日本の大学ランキングの結果をご紹介します。
2027年9月に学部4年間と大学院修士課程の1年間を合わせた5年制の新学部「カレッジ・オブ・デザイン」の開設を発表しているほか、今後は、人工知能（AI）や宇宙、半導体やロボット、量子科学など幅広い先端分野を扱う学部とコンピューター科学を専門とする学部の2学部新設の構想を打ち出し、注目を集めています。
回答者からは、「自由な研究環境があり、個性や独創性を尊重する学風があるため」（30代女性／神奈川県）、「個性豊かな学生が多いからです」（30代女性／兵庫県）、「日本のトップで、異端児が多いと感じるから。可能性が秘められていそう」（30代女性／福岡県）、「ユニークな才能を持った学生が多いから」（50代女性／滋賀県）などの声がありました。
現代美術家・村上隆さん、作曲家・坂本龍一さん、狂言役者・野村萬斎さん、バイオリニスト・葉加瀬太郎さんなど日本を代表するアーティストが名を連ねる卒業生は、ほかにも、美術や音楽など各分野の専門職のほか、マスコミ・エンターテインメント業界、大手メーカーなど幅広い分野の業界で活躍しています。
回答者からは、「芸術のどの分野でも最強だと思っているから」（30代女性／埼玉県）、「普通の大学では、どちからというと一般論を学ぶことが多いが、芸大は一般論に加えて独自の観点を入れる事を日常的に求められていると思うから」（30代女性／兵庫県）、「唯一無二の才能を持った学生が多そう」（60代女性／静岡県）、「自分の高校に芸術系の学科があったけど、藝大に入れるのは本当に優秀な子だったから。そもそも優秀な生徒しか入れないので、評価されると思った」（30代女性／埼玉県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
渡辺 有
小・中学生などを対象にした学習塾講師兼フリーランスライター。塾講師の経験だけでなく、3児の母として自らの子育てから培ったノウハウや経験などから、受験・教育の実態について執筆活動を行う。過去には小学校受験を控えた幼児教室の補助講師も経験。
(文:渡辺 有)
2位：東京大学／99票日本で最初の国立大学として1877年に創立された、東京大学。国内外のさまざまな分野で指導的役割を担う人材の育成を掲げ、幅広く分厚い教養教育を基盤に、大学院や研究所などで世界最先端の研究につながるカリキュラムが組まれています。
1位：東京藝術大学／145票日本で唯一の国立総合芸術大学、東京藝術大学。創立130年以上の歴史を持ち、美術学部と音楽学部を中心に、伝統文化を継承しながら日本の芸術教育・研究をけん引しています。例年、他大学とは全く異なる独特な入試問題と競争率の高さ、実技試験の難易度でも注目を集めています。
