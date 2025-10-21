¡ÖÊÂ¤Ö¤ÈÈþ¤·¤µ¤¬ÇÜÁý¡×¹©Æ£ÀÅ¹á¡¢¸öÅÄÐÔÌ¤¤È¤Î²ÎÉ±¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡ª ¡ÖÆó¿Í¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×
²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤µ¤ó¤Ï10·î19Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹©Æ£ÀÅ¹á¡õ¸öÅÄÐÔÌ¤¤Î²ÎÉ±¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¡×¡ÖÆó¿Í¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¡ÖÊÂ¤Ö¤ÈÈþ¤·¤µ¤¬ÇÜÁý¡×¡ÖËÜÅö¤ËÃçÎÉ¤·¤Ê¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ö¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¸öÅÄÐÔÌ¤¡¡@kodakumi_official ¥¯¥ß¤Á¤ã¤ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È!!¡×¤È¸öÅÄ¤µ¤ó¤Î25¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£1ËçÌÜ¤¬¡¢¸öÅÄ¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£2¿Í¤Ï¸ª¤òÁÈ¤ó¤ÇËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª2¿Í¤È¤â¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
8·î¤Ë¤Ï¸öÅÄ¤µ¤ó¤¬¹©Æ£¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò´Õ¾Þ8·î31Æü¡¢ºë¶Ì¡¦ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£¤Ë¤Æ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¹©Æ£¤µ¤ó¡£Æ±Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¡Ø¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ëµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¤¡Ù¤òÄ°¤¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï¤³¤Î¿Í¡¡¡¡@kodakumi_official ¸öÅÄÐÔÌ¤¤Á¤ã¤ó¡×¤È¡¢¸öÅÄ¤µ¤ó¤¬´Õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â2¿Í¤Î²ÎÉ±¤Î¸òÎ®¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
