「to get your act together」の意味は？「together」は「整理する」という意味です！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「しっかりする」でした！

この場合「act」＝「行動」、「to get （なにか） together」＝「整理する」となるので、「あなたの行動を整理してしっかりして」というニュアンスがあります。

「Get it together」という言い方もよく使われますよ。

「You grades haven’t been so good lately. You need to get your act together!」

（最近、成績があまり良くないね。しっかりしなきゃダメだよ！）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。