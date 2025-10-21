「to get your act together」の意味は？「together」は「整理する」という意味です！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「to get your act together」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「しっかりする」でした！
この場合「act」＝「行動」、「to get （なにか） together」＝「整理する」となるので、「あなたの行動を整理してしっかりして」というニュアンスがあります。
「Get it together」という言い方もよく使われますよ。
「You grades haven’t been so good lately. You need to get your act together!」
（最近、成績があまり良くないね。しっかりしなきゃダメだよ！）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部