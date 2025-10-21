誰!? と二度見するほど…BLACKPINK・ジス、スモーキーな“魔性の眼差し”で新たな魅力を解放【PHOTO】

BLACKPINKのジスが、深みのあるメイクで成熟した魅力を放った。

【写真】ジス、胸元開いた“魅惑ドレス”

ファッション誌『GQ KOREA』は、ジスが登場する11月号のカバー写真を公開した。

公開された写真の中でジスは、自身がグローバルアンバサダーを務めるジュエリーブランド「Cartier（カルティエ）」のアイテムを身に着け、強烈なオーラを放っている。スモーキーメイクを施したクールなビジュアルに、キッチュなスタイリングを組み合わせることで、ジスらしい個性を際立たせた。

（写真＝『GQ KOREA』）

グローバルアーティストとして圧倒的な存在感を放つだけでなく、女優としても活動の幅を広げているジス。最近リリースした新曲『EYES CLOSED』は世界中の音楽チャートを席巻し、その影響力を改めて証明した。今回のカルティエとのコラボレーションでは、より一層成熟し洗練された雰囲気を表現している。

なお、ジスの多彩な撮影カットとインタビューは『GQ』11月号で見ることができる。

◇ジス プロフィール

1995年1月3日生まれ。本名キム・ジス。グループ内ではリードボーカルを務め、ライブでも安定した歌唱力を披露する。BLACKPINKとしてデビューする前には、スーツケースブランドやスマートフォンのCMに出演していた。オリエンタルで優雅な美貌が印象的だが、実は明るい性格でメンバー全員が認めるギャグセンスの持ち主。2024年2月21日、個人事務所BLISSOO設立を発表した。