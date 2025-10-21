デートが終わったその日のうちに送りたい！男心をつかむLINE５パターン
初めてのデートが終わったら、とりあえずLINEで一言挨拶したいもの。今後の展開を期待するのであれば、それなりに内容を吟味したいところです。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「デートが終わったその日のうちに送りたい！男心をつかむLINE」をご紹介します。
【１】「ありがとうございました！楽しかったです」と素直にお礼を言う
「すぐに何か一言あると、礼儀正しい子だなと思います」（10代男性）など、まずは迅速なメッセージを入れると好印象を与えられるようです。どんな内容のデートでも、「男性側にエスコートしてもらったお礼」の前提で書くと、好感度の高い文面になりそうです。
【２】「あそこのパフェ、めっちゃおいしかったですね」と具体的な感想を述べる
「何がよかったか教えてくれると、『喜んでくれたんだー』とホッとしますね」（10代男性）というように、具体的なエピソードに触れることで、デートの感想にリアリティを与えるパターンです。景色や食べ物など、当たり障りのない題材をひとつ取り上げましょう。
【３】「実はこんな写真を撮ってましたー！」ととっておきの一枚を送る
「こっそり写真を撮るほど楽しかったのかとほっこりします」（20代男性）など、デート中の画像を添えて連絡するのも、男性を喜ばせるようです。思い出を共有したような気分も味わえるので、気持ちをつなぎとめる意味でも有効なのではないでしょうか。
【４】「これからは下の名前で呼んでもいいですか？」といきなり距離を詰める
「対面だと照れくさくて言えなかったんだろうなと思うと愛おしい」（20代男性）というように、これを機に一気に親しくなりたいのであれば、「下の名前で呼ぶ許可を求める」のも手っ取り早いかもしれません。思い切って切り出してみる価値はありそうです。
【５】「今度はどこに行きましょうか」と次のデートをせがむ
「またデートしたいと思ってくれていることが何よりうれしい」（20代男性）など、次のデートがあるのは当然というスタンスで「どこに行きましょう？」と相談すると、トントン拍子で関係が発展しそうです。イケそうだと思ったら、ここまで踏み込んでしまうのもいいでしょう。
男性との距離感次第で、最善と思われる作戦を展開しましょう。（雪村一花）
【１】「ありがとうございました！楽しかったです」と素直にお礼を言う
「すぐに何か一言あると、礼儀正しい子だなと思います」（10代男性）など、まずは迅速なメッセージを入れると好印象を与えられるようです。どんな内容のデートでも、「男性側にエスコートしてもらったお礼」の前提で書くと、好感度の高い文面になりそうです。
「何がよかったか教えてくれると、『喜んでくれたんだー』とホッとしますね」（10代男性）というように、具体的なエピソードに触れることで、デートの感想にリアリティを与えるパターンです。景色や食べ物など、当たり障りのない題材をひとつ取り上げましょう。
【３】「実はこんな写真を撮ってましたー！」ととっておきの一枚を送る
「こっそり写真を撮るほど楽しかったのかとほっこりします」（20代男性）など、デート中の画像を添えて連絡するのも、男性を喜ばせるようです。思い出を共有したような気分も味わえるので、気持ちをつなぎとめる意味でも有効なのではないでしょうか。
【４】「これからは下の名前で呼んでもいいですか？」といきなり距離を詰める
「対面だと照れくさくて言えなかったんだろうなと思うと愛おしい」（20代男性）というように、これを機に一気に親しくなりたいのであれば、「下の名前で呼ぶ許可を求める」のも手っ取り早いかもしれません。思い切って切り出してみる価値はありそうです。
【５】「今度はどこに行きましょうか」と次のデートをせがむ
「またデートしたいと思ってくれていることが何よりうれしい」（20代男性）など、次のデートがあるのは当然というスタンスで「どこに行きましょう？」と相談すると、トントン拍子で関係が発展しそうです。イケそうだと思ったら、ここまで踏み込んでしまうのもいいでしょう。
男性との距離感次第で、最善と思われる作戦を展開しましょう。（雪村一花）