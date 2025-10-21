神奈川県で猫のミントと暮らす浜島美佐子さん（68歳・仮名）。夫を亡くしてからは、週に数日友人の事務所を手伝いながら、静かで穏やかな日々を過ごしています。ところが、長男の妻から「猫より孫を優先して」と言われたことをきっかけに、家族との距離感に悩むようになりました。自分のペースを守りながら、猫と共に暮らす──美佐子さんが見つけた「ほどよい距離感の幸せ」とは？

猫と穏やかな日々を送っていたが…

神奈川県内で暮らす浜島美佐子さん（68歳・仮名）は、6歳になる猫のミントと二人暮らし。数年前に夫を亡くし、自身も定年を迎えてからは友人の経営する事務所を週に数日手伝いながら、静かな生活を送っています。

「朝起きて掃除をして、ミントと遊んで、午後は近所の喫茶店でコーヒーを飲む。誰にも気を使わない時間が、本当に幸せなんです」

そんな穏やかな日々の中で、美佐子さんの心をざわつかせるのが、長男の妻の存在です。

長男（35歳）は都内のメーカーに勤務し、妻（34歳）と4歳の息子と3人暮らし。世帯年収は600万円ほどだそうです。お嫁さんは「都内で暮らすのは本当に大変」とよくこぼすそうですが、それを聞くたびに美佐子さんは心の中でつぶやいてしまうのだといいます。

「だったらあなたも働けばいいのに、って。自分で解決しようとせず、何でも人に頼る姿勢がどうも好きになれないんです」

結婚当初こそ「お義母さま」と程よい距離感で、慕ってくれていたお嫁さんですが、最近は少しずつ距離を詰めてくるようになり、美佐子さんにとってはそれが負担になっていました。

「『お義母さま、ランチ行きませんか？』と誘ってくることもありますが、自由が丘まで出かけて行って、結局ランチ代は全部こちら持ち。相談と言われても大した内容ではなく、こちらの意見は聞かない。表面上は丁寧でも、どこか計算高さを感じてしまうんです。こちらのお金や横浜の家を目当てにしているのが見え隠れするのが、どうしても下品に思えてしまいます。息子もなんでこんな女性と結婚したのかと、正直思いますね」と嘆きます。

「猫より孫を優先して」と主張する嫁

そんな関係に決定的な亀裂が入ったのは、愛猫ミントをめぐる出来事でした。

「ミントにかけるお金が保険代も含めて月1万円ほどだと話したら、『孫のことは可愛くないんですか？』と怒られて、びっくりしました。お年玉も渡しているし、家に来たときは食事でもてなしている。それでも『猫より孫を優先して』って言われると、違和感しかありません」

さらに美佐子さんが驚いたのは、お嫁さんから「お義母さんに介護が必要になったときは、お義母さんとミントの面倒を見るのは私たちなんですよ」と言われたことでした。

普段は淡々としている美佐子さんですが、その発言は看過できませんでした。

「私が病気になったり介護が必要になったりしたときに、あなたたちに面倒を見てほしいなんて、思ってもいません。そのために私はずっと定年まで働いてきたの。ミントも、年下の友人が世話をしてくれることになっています。もちろん世話にかかるお金も渡すつもりです。とにかく、あなたたちの世話になるつもりはないので、あなたたちは自分の家庭のことだけ考えてください」と返答。

するとお嫁さんは「私のことが信じられないんですか」と泣き出してしまったといいます。

「正直、『猫より孫を優先しろって言う人に、大事な猫を託すなんてできるわけないでしょ』と、喉まで出かかりました」と美佐子さん。以来、息子夫婦とはさらに距離を置くようになったといいます。

肝心の息子は母の性格を理解しており、落ち着いたタイミングで妻にこう話したそうです。

「母さんはそういう人なんだ。精神的にも経済的にも自立していて、僕はそんな母さんを誇りに思うよ」

「そんな話をしたらあのお嫁さんのことだから、実家に帰るんじゃないかと思いましたが、子どもがもう少し大きくなったら、働こうと考えているみたいです」と美佐子さん。

犬猫にかかる費用は月平均1万7,985円

女性誌「ハルメク」を展開するハルメク 生きかた上手研究所の調査（2025年2月実施）によると、全国の50〜83歳のハルトモ（ハルメクのモニター組織）581人のうち26.7％がペットを飼育。犬猫いずれかの飼育率は16.4％と前回調査よりやや減少したものの、犬猫を飼う女性の幸福度は非飼育者より0.38ポイント高い結果でした。また、犬猫の平均月額費用は月平均17,985円（犬2万603円、猫1万3,980円）で、約6割が「年齢に合わせたフードや医療ケアに気を使っている」と回答しました。

息子夫婦との行き来は減りましたが、美佐子さんにとって今の暮らしはとても充実しているといいます。

「無理に仲良し家族を演じる必要はありません。猫も私も健康でいられるように、自分のペースで生きる。それが、今の私にとっての幸せです」

ミントが膝の上で丸くなるのを見ながら、美佐子さんは穏やかに笑いました。

［参考資料］

ハルメク 生きかた上手研究所調べ「ペットに関する調査」