定年後の地方移住は、多くの人が夢見る豊かなセカンドライフの選択肢です。しかし、その理想と現実は、時に大きく異なるもの。憧れの地で、予期せぬ文化や価値観の違いに戸惑うケースは少なくありません。では、移住を「成功」させるためには、一体何を知っておくべきなのでしょうか。

青い海、青い空に癒される「穏やかな日々」を夢見たが…

都内システム開発会社で管理職を務め、60歳で定年退職した田中悟さん（仮名）。仕事一筋だった反動からか、セカンドライフに求めたのは「誰にも邪魔されない、徹底的に穏やかな時間」でした。

「現役時代は常に納期と人に追われる毎日でしたからね。退職したら、海の見える静かな場所で、溜め込んだ本を読んだり、観たかった映画を心ゆくまで観たり……そんな生活に憧れをもっていました」

移住先として選んだのが沖縄。旅行で何度か訪れた際に見た、エメラルドグリーンの海とどこまでも青い空、そして温暖な気候。最高の環境で、ゆったりとした毎日を送ることができる……そんな夢を妻・聡子さんに語ると「大賛成！」と二つ返事でOKだったといいます。そして退職金2,300万円の一部を充てて本島中部の海が見える静かな集落に居を構えました。

しかし、その理想は早々に打ち砕かれます。移住して数日、庭の手入れをしていると、隣家の人が「あんた、新しく来た人ね？」と気さくに声をかけてきました。それが始まりでした。

「ありがたい話なのですが、沖縄では人の距離が想像以上に近かった。朝は『今日の天気は……』と誰かが訪ねてきて、昼は『これ作ったからお裾分け』とチャイムが鳴る。週末には地域の集まりや『模合（もあい）』への誘い。プライベートな時間がどんどん削られていく感覚でした」

インドア派で、一人の時間をこよなく愛する悟さんにとって、この「沖縄らしい」人の温かさは、かえって大きなストレスとなっていきました。一方、外交的な性格の聡子さんは、どんどんコミュニティに馴染んでいく――そのギャップがかえって悟さんを孤独にしました。移住から1カ月が経つころにはすっかり参ってしまい、「もう無理かもしれない。東京が恋しい……」と、思わず涙を流してしまったといいます。

沖縄に移住してよかったと思えた嵐の夜

転機が訪れたのは、その数週間後。大きな台風が島を直撃し、田中さんの家は停電に見舞われました。心細い夜を過ごしていると、ドアを叩く音。そこに立っていたのはお隣さん。手にはランタンと、温かい手料理。

「『停電で大変だろうと思って』と、嵐の中をわざわざ持ってきてくれたんです。あの時、これまで鬱陶しいとさえ感じていた人の繋がりが、どれだけ心強いものか、身に沁みてわかりました」

この日を境に、悟さんは少しずつ心を開いていきます。お隣さんに勧められるまま、地域の公民館で開かれている三線サークルに顔を出してみることに。最初は戸惑ったものの、優しい音色と、指一本から音楽が生まれる面白さにすっかり魅了されました。

「まさかこの歳になって、新しい趣味に夢中になるとは思いませんでした。今ではサークルの仲間と集まるのが、何よりの楽しみです」

メリット・デメリットは表裏一体…移住成功の鍵とは

定年後は地方に移住――そんな夢を抱いている人は珍しくありません。

株式会社NEXERとエアドアが全国の男女1,000名を対象に行った『移住したい都府県に関するアンケート』によると、1位は「沖縄県」（13.0％）。「北海道」（12.4％）、「東京都」（8.9％）、「神奈川県」「静岡県」（同率4.8％）と続きました。沖縄を挙げた人の声に注目すると、「海が綺麗」（20代男性）、「南国気分を味わえる」（30代女性）、「一年中温かいし、陽気でまるで海外のように自由な感じがする」（40代女性）など。

沖縄の魅力として挙げられるのは、「自然が充実している」と「温暖な気候」。そして花粉症がひどい人からは「花粉が少ない」といった声も。一方、デメリットとしては聞こえてくるのは、「台風などの災害リスク」、「虫が多い」などといった、豊かな自然があるからこそのマイナス点。また現役世代であれば、「給与水準が低い」や「仕事の幅が限られる」といった仕事面のデメリットも。さらに見落としがちなのが、物流コストが高いことから「内地よりも物価は高め」という点も、生活するうえでは見逃せません。さらに悟さんが最初に苦しんだように「価値観や文化の違い」をデメリットとして挙げる人も。

どちらにせよ、メリットとデメリットは表裏一体。メリットに感じていたことも、あるときはデメリットになったり、その逆もしかり。移住の成功は、その土地の良し悪し両面を理解し、自身の価値観やライフスタイルと合うかを見極めることから始まります。

「私は東京の自宅を手放して沖縄に来ました。だから、どんなに東京が恋しくても戻ることはできない。もし叶うなら、元々住んでいた家を手放さず、持っていておいたほうがいい。撤退できる場所があるなら、私のように泣くようなことはないでしょうから（笑）」

［参考資料］

株式会社NEXERとエアドア『移住したい都府県に関するアンケート』