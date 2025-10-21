地区シリーズ（NLDS）途中からロースターを外れていたドジャースのタナー・スコット投手（31）が20日（日本時間21日）、ドジャースタジアムでの練習に参加。ワールドシリーズ（WS）でのロースター復帰、活躍に意欲を見せた。

スコットはフィリーズとのNLDS第4戦前に下半身の膿瘍（のうよう）の切除手術のため、ロースターを外れた。そのため規定によって、ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ（NLCS）の出場資格も失っていた。

レッズとのワイルドカードシリーズ初戦から「何か違和感を感じ始めた」という。「その後オフデーでさらに調子が本当におかしいと気付いた。そしてフィラデルフィアに行ったときには“もうこれは…”という感じだった」振り返った。

負傷箇所については万全を強調する。最後に登板したのは9月26日（同27日）のマリナーズ戦。ワールドシリーズでロースターに入って登板すれば、およそ1カ月ぶりの登板となり、感覚のズレも心配されるが「プレーオフのエネルギーは普段と違う。すぐに実戦モードに入れることを期待している」と意気込みを示した。

練習期間のライブBPではフリーマンとの対戦を希望する。「彼は本当にすごい。打ち取るのがものすごく難しいんだ。たしかに一度は打ち取ったと思うけど、彼はいつも教えてくれるんだ“前回対戦したときはヒット打ったよ”ってね。でもその前の対戦では俺が完璧に抑えたから、その話をいつも持ち出してやるんだ」と笑顔だった。