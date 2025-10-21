女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は21日、第17話が放送され、松江随一の秀才・錦織友一役を演じる俳優の吉沢亮（31）が初登場。2021年の大河ドラマ「青天を衝け」主演、公開中の主演映画「国宝」のメガヒットなどを経て“天陽くんロス”を巻き起こした19年度前期「なつぞら」以来6年半ぶりの朝ドラ凱旋を果たした。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」などの会話劇に定評のあるふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。「怪談」などで知られる明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）と妻・セツをモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第17話は1886年（明治19年）、松野トキ（郄石あかり）は出奔した松野銀二郎（寛一郎）を捜し、初上京。銀二郎が住む東京市本郷区の下宿に辿り着き…という展開。

下宿の2階。返事がないため、部屋の前から大声で呼び掛けると「うるさい！誰だ君は」――。中から現れたのは見知らぬ男だった。

「銀二郎は仕事でいない。帰ってくれ」「帰れと言っただろう！頼む、今取り込み中なんだ」「シャラップ！」。扉をピシャリを閉め、追い返そうとしたが、結局はトキを招き入れた。

歩き疲れたトキはもらった薬を足に塗るのも忘れ、寝入ってしまった。起きると、松江出身の帝大生・根岸（北野秀気）と若宮（田中亨）が将棋を指していた。最初に出会ったのは松江の神童錦織友一（吉沢亮）だった。錦織は「大盤石（だいばんじゃく）」の異名を持ち、翌日に試験を控えていた。

銀二郎は人力車の車夫に。前週、帝大の門前で野垂れ死にしかけていたのを、根岸と北野が助けた。

野津サワ（円井わん）はトキが自身の出生の秘密を知ったと松野家に伝える。松野フミ（池脇千鶴）はトキが帰る義理はないと覚悟した。

トキたち4人は錦織の試験合格を祈念し、水で乾杯した。

吉沢の朝ドラ出演は、節目の通算100作目となった「なつぞら」以来2回目。主人公・奥原なつ（広瀬すず）の幼なじみで画家の山田天陽役を好演。作中きっての人気キャラクターとなり、大きな反響を呼んだ。

SNS上には「国宝キター！」「取り込み中というのは…取り込み中ということだぞw」「吉沢亮から進次郎構文w」「シャラップにアンビリーバボー」「吉沢亮とおトキちゃんのやりとり。テンポよすぎて楽しすぎる」などの声。視聴者の笑いも誘い、反響を呼んだ。

トキ＆銀二郎の再会は果たして。