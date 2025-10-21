【エリクシール】話題の高機能エイジングケア化粧水が177万本突破！数量限定セットも登場

エリクシールから、肌のハリと弾力を支える高機能エイジングケア化粧水「リフトモイスト ローション しっとりタイプ ba」が登場。2025年8月の発売からわずか2ヶ月で、累計出荷本数177万本を突破する快挙を達成しました。40年以上にわたるサイエンス研究を背景に、今の肌悩みに応える革新的なケアを提案。さらに、人気美容液の特製サイズが付いた数量限定セットも発売されます。

科学と実感が融合したエリクシールのエイジングケア※1

1983年の誕生以来、40年以上にわたる研究成果を重ねてきた「エリクシール」。

最新作の「リフトモイスト ローション しっとりタイプ ba（医薬部外品）」は、約140,000通りの組み合わせから厳選された独自成分「コラジェネシスⓇ※11」を配合し、ハリと弾力を支える肌構造にアプローチします。

年齢とともに増える肌悩みに寄り添い、日々のケアで若々しい印象へと導く1本です。

使用感にもこだわり♡季節に合わせた心地よさを

暑さや湿度が高い季節でも快適に使えるよう、エリクシールは“みずみずしいタイプ”と“しっとりタイプ”の2種類をラインナップ。

どちらも同等の保湿力を叶えながら、好みに合わせて心地よく使えるテクスチャーが魅力です。

さらに、アルコールフリー※13処方で、なじみの良さと保湿感を両立。数百種の自社成分から最適な組み合わせを追求した、こだわりの使い心地です。

アクア シャボンからホリデー限定登場♡華やかに香る泡のギフトセット

数量限定！美容液付き「体感セット」登場

エリクシール エイジングケア 化粧水 体感セット aS ba

参考小売価格： 3,410円（税込）

2025年11月21日（金）には、「倍速美容液※3」が約5日間試せる特別セットが数量限定で発売されます。毎日のケアで“しっとりするのにべたつかない”感覚を実感できる、うれしいセットです♪

セット内容：

・エリクシール リフトモイスト ローション しっとりタイプ ba（医薬部外品） 化粧水170mL

・エリクシール ザ セラム aa（医薬部外品） 美容液ミニサイズ5mL

※1 エイジングケアとは年齢に応じたうるおいケアのこと

※3 「倍速エッセンステクノロジー※4」搭載

※4 独自の高機能成分「コアキシマイド※5」が、約2倍※6 速くリリースされる技術

※5 ヒドロキシエチルエチレンウレア ハリ整肌・保湿

※6 人工膜で計測した当該技術の有無による放出時間を比較

※11 シャクヤクエキス、バラエキス、ヒドロキシプロリン、ミシマサイコ根エキス、グリセリン（ハリ保湿）

※13 エチルアルコール

エリクシールの進化で、年齢を重ねる肌に自信を

エリクシールの「リフトモイスト」シリーズは、肌の変化を前向きに受け入れながら、日々のケアに科学の力をプラスしたい女性にぴったり。

累計1,177万本を超える人気の理由は、“高機能でありながら心地よい使用感”という理想の両立にあります。

40年のサイエンスが導く次世代のエイジングケアを、あなたの毎日に取り入れてみてはいかがでしょうか♡