¡Ú22Æü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¾¾¹¾¤Ø°ì½ï¤Ëµ¢¤í¤¦¤ÈÉü±ï¤ò´ê¤¦¥È¥¤Ë¶äÆóÏº¤ÎÊÖ»ö¤Ï¡©
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ï¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£º£²ó¤ÇÂè113ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡Âè18²ó¤¢¤é¤¹¤¸¢¡
¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤òÃµ¤·¤ËÅìµþ¤ËÍè¤¿¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¡¢¶äÆóÏº¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¾¾¹¾½Ð¿È¼Ô¤Î¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¡¢º¬´ß¡ÊËÌÌî½¨µ¤¡Ë¡¢¼ãµÜ¡ÊÅÄÃæµü¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶äÆóÏº¤Îµ¢¤ê¤òÂÔ¤ÄÃæ¡¢¥È¥¤Ï¶Ó¿¥¤¿¤Á¤Ë¶äÆóÏº¤È¤Î´Ø·¸¤òÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¶äÆóÏº¤¬²¼½É¤ËÌá¤ê¡¢¥È¥¤È¶äÆóÏº¤ÏºÆ²ñ¡£¾¾¹¾¤Ø°ì½ï¤Ëµ¢¤í¤¦¤ÈÉü±ï¤ò´ê¤¦¥È¥¤Ë¶äÆóÏº¤ÎÊÖ»ö¤Ï¡©