üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè17ÏÃ¤¬21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢½ÐËÛ¤·¤¿¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤òÃµ¤·¡¢Åìµþ¤òË¬¤ì¤¿¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¡£¶äÆóÏº¤¬½»¤à²¼½É¤Ç¥È¥¤Ï¡¢¾¾¹¾¿ï°ì¤Î½¨ºÍ¡¦¶Ó¿¥Í§°ì¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¶äÆóÏº¤È°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾¾¹¾½Ð¿È¤ÎÄëÂçÀ¸¡¦º¬´ß¡ÊËÌÌî½¨µ¤¡Ë¤È¼ãµÜ¡ÊÅÄÃæµü¡Ë¤â¹çÎ®¤·¡¢¥È¥¤Ï¶Ó¿¥¤¿¤Á¤È¶äÆóÏº¤Îµ¢¤ê¤òÂÔ¤Ä¡£°ìÊý¡¢¾¾¹¾¤Ç¤Ï»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¡¢¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¡¢´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤¬¥È¥¤¬¤³¤Î¤Þ¤Þµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿µÈÂôÎ¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤âÊ¨¤¤¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ª¥È¥¡×¡Ö¹ñÊõ¤¸¤ã¤ó¡×¡ÖµÈÂôÎ¼¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¹ñÊõ¤¤¿¡×¡Ö¤¤¿¡¼¡¼¡¼¡ªÄ«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ËµÈÂôÎ¼¤¯¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡ªÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª´ò¤·¤¹¤®¤ë¡ªËèÄ«¤Î³Ú¤·¤ß¤¬ÇúÃÂ¡ª¡×¡ÖµÈÂôÎ¼¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¥¥ì¤®¤ß¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¥Ä¥ó¥Ä¥ó¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¶äÆóÏº¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Í¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Î¥³¥ó¥ÈÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ¤ò¸«¤ÆÂÖÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤ëµÈÂôÎ¼¡×¡ÖÄ«¤«¤éµÈÂôÎ¼¤ò¸«¤Æ»Å»ö¹Ô¤±¤ë¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£´èÄ¥¤ì¤ë¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¥¢¥ó¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥Ü¡¼¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤ë¡×¡ÖÄëÂç¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¾¾Ìî²È¡×¡Ö»¡¤·¤¬°¤¹¤®¤ë»ÊÇ·²ð¡×¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡¢²ñÏÃ¤¬³Ú¤·¤¤¡×¡Ö¶äÆóÏº¤µ¤óµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡×¡Ö¤Þ¤À²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¡Á¡×¡ÖËè²ó¤¤¤¤¤È¤³¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤è¡ª¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£