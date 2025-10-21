＜占いにハマって80万！？＞お金欲しがる母が怪しい…「明細見せて！」妹が迫ると？【第1話まんが】
私はサトミ。会社員の夫と、中学生の息子がいます。私はパートで働きながら家事や息子の用事などをこなし、日々忙しく過ごしています。同じ市内には母や、妹ユウカの家族も住んでいます。父がすでに他界しているため、実家の母はひとり暮らし。そうしょっちゅう顔を出せるわけではないけれど、穏やかに暮らしていると思っていました。ところがある日、突然わが家にやってきた妹のユウカの口から、母に関する驚くような出来事が語られて……？
そういえばここ最近、母の口からは何度か「もっとお金があれば」という言葉を聞いていました。けれど実家は持ち家だし、祖母や父が遺したお金があるはず。贅沢している気配もないから少し不思議に思っていたのです。
ただごとではないと勘付いたユウカは、なんとしても原因を突き止めなければと思ったそうです。「お金を盗まれたのかもしれないって、警察に相談するよ？」ユウカがそう強く迫ると、最終的には母も折れたらしく……。
あまりに想像と違った答えに、驚いてしまいました。「電話占い」って……！？ 私はユウカの話を聞きながら、投資だとか詐欺に遭ってしまったとか、いろいろなケースも想像していました。けれど「電話占い」だなんて思いもしませんでした。だからすぐには信じられなかったのです。
母はその事実をユウカに明かしたくなかったらしく、カードの明細を見せてほしいと迫られても激しく抵抗したそうです。最終的にはユウカが「警察に相談するよ」と脅すと、しぶしぶ見せてくれたそうですが……。あまりの衝撃的な話に、私は絶句してしまったのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
