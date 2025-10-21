今季初Vの木村彩子が35ランクアップ 米女子2位の畑岡奈紗が32位に浮上【女子世界ランキング】
20日付の女子世界ランキングが発表された。
【写真】河本結、ホンダの高級車とポージング
先週の米国女子ツアー「BMW女子選手権」で2位の畑岡奈紗が13ランクアップの32位に浮上。優勝したキム・セヨン（韓国）は21位から13位に動いた。米ツアーを主戦場にする日本勢では、1番手の山下美夢有が6位、2番手の西郷真央は9位とともに変動はない。3番手の竹田麗央は13位から12位に順位を上げ、古江彩佳が22位→23位、岩井明愛が23位→24位、岩井千怜が28位→30位にいずれも順位を落とした。そのほか、勝みなみ（37位）、笹生優花（99位）、吉田優利（109位）、渋野日向子（112位）、西村優菜（255位）となっている。国内女子ツアー組では、「富士通レディース」で3年ぶりとなるツアー通算2勝目を挙げた木村彩子が35ランクアップの130位となった。そのほか、今季2勝の河本結が53位、左手首手術で長期離脱中の小祝さくらが56位、メルセデス・ランキングでトップを走る佐久間朱莉が57位、桑木志帆が69位、ルーキーの荒木優奈が72位と並んでいる。1位のジーノ・ティティクル（タイ）、2位のネリー・コルダ（米国）、3位のミンジー・リー（オーストラリア）、4位のリディア・コ（ニュージーランド）、5位のチャーリー・ハル（イングランド）のトップ5に変動はなかった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
