日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3017（+14.0 +0.47%）
ホンダ 1572（+7 +0.45%）
三菱ＵＦＪ 2326（+1 +0.04%）
みずほＦＧ 4877（+25 +0.52%）
三井住友ＦＧ 4085（+1 +0.02%）
東京海上 6080（-21 -0.34%）
ＮＴＴ 159（0.0 0.00%）
ＫＤＤＩ 2406（-11 -0.46%）
ソフトバンク 218（+0.3 +0.14%）
伊藤忠 8590（+48 +0.56%）
三菱商 3653（+15 +0.41%）
三井物 3746（+27 +0.73%）
武田 4245（+23 +0.54%）
第一三共 4126（+22 +0.54%）
信越化 4927（+52 +1.07%）
日立 4624（+48 +1.05%）
ソニーＧ 4400（-20 -0.45%）
三菱電 3980（+25 +0.63%）
ダイキン 18015（+25 +0.14%）
三菱重 4475（+63 +1.43%）
村田製 2955（+31.5 +1.08%）
東エレク 31945（+535 +1.70%）
ＨＯＹＡ 22821（+236 +1.04%）
ＪＴ 5029（+9 +0.18%）
セブン＆アイ 2017（+1.5 +0.07%）
ファストリ 54134（+584 +1.09%）
リクルート 7839（+38 +0.49%）
任天堂 12844（-21 -0.16%）
ソフトバンクＧ 25254（+269 +1.08%）
キーエンス（普通株） 62118（+618 +1.00%）
