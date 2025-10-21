日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3017（+14.0　+0.47%）
ホンダ　1572（+7　+0.45%）
三菱ＵＦＪ　2326（+1　+0.04%）
みずほＦＧ　4877（+25　+0.52%）
三井住友ＦＧ　4085（+1　+0.02%）
東京海上　6080（-21　-0.34%）
ＮＴＴ　159（0.0　0.00%）
ＫＤＤＩ　2406（-11　-0.46%）
ソフトバンク　218（+0.3　+0.14%）
伊藤忠　8590（+48　+0.56%）
三菱商　3653（+15　+0.41%）
三井物　3746（+27　+0.73%）
武田　4245（+23　+0.54%）
第一三共　4126（+22　+0.54%）
信越化　4927（+52　+1.07%）
日立　4624（+48　+1.05%）
ソニーＧ　4400（-20　-0.45%）
三菱電　3980（+25　+0.63%）
ダイキン　18015（+25　+0.14%）
三菱重　4475（+63　+1.43%）
村田製　2955（+31.5　+1.08%）
東エレク　31945（+535　+1.70%）
ＨＯＹＡ　22821（+236　+1.04%）
ＪＴ　5029（+9　+0.18%）
セブン＆アイ　2017（+1.5　+0.07%）
ファストリ　54134（+584　+1.09%）
リクルート　7839（+38　+0.49%）
任天堂　12844（-21　-0.16%）
ソフトバンクＧ　25254（+269　+1.08%）
キーエンス（普通株）　62118（+618　+1.00%）