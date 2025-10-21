東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値150.75　高値151.20　安値150.28

152.13　ハイブレイク
151.66　抵抗2
151.21　抵抗1
150.74　ピボット
150.29　支持1
149.82　支持2
149.37　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1642　高値1.1676　安値1.1639

1.1703　ハイブレイク
1.1689　抵抗2
1.1666　抵抗1
1.1652　ピボット
1.1629　支持1
1.1615　支持2
1.1592　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3405　高値1.3443　安値1.3400

1.3475　ハイブレイク
1.3459　抵抗2
1.3432　抵抗1
1.3416　ピボット
1.3389　支持1
1.3373　支持2
1.3346　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7925　高値0.7943　安値0.7906

0.7980　ハイブレイク
0.7962　抵抗2
0.7943　抵抗1
0.7925　ピボット
0.7906　支持1
0.7888　支持2
0.7869　ローブレイク