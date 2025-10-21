東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値150.75 高値151.20 安値150.28
152.13 ハイブレイク
151.66 抵抗2
151.21 抵抗1
150.74 ピボット
150.29 支持1
149.82 支持2
149.37 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1642 高値1.1676 安値1.1639
1.1703 ハイブレイク
1.1689 抵抗2
1.1666 抵抗1
1.1652 ピボット
1.1629 支持1
1.1615 支持2
1.1592 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3405 高値1.3443 安値1.3400
1.3475 ハイブレイク
1.3459 抵抗2
1.3432 抵抗1
1.3416 ピボット
1.3389 支持1
1.3373 支持2
1.3346 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7925 高値0.7943 安値0.7906
0.7980 ハイブレイク
0.7962 抵抗2
0.7943 抵抗1
0.7925 ピボット
0.7906 支持1
0.7888 支持2
0.7869 ローブレイク
