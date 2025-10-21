平愛梨、息子と一緒に作った手料理並ぶ食卓ショットに反響「おいしそう」「ママの可愛くて優しい人柄が、子どもたちにもガッツリ引き継がれてますね」
4児の母でタレントの平愛梨（40）が18日、自身のインスタグラムを更新。「今日も一緒にクッキング」と書き出し、三男（4）に“お手伝い”してもらいながら作った、手料理並ぶ食卓ショットを公開した。
【写真】「やっぱり手際がよくてセンスある」三男と一緒に作った手料理並ぶ食卓ショット披露の平愛梨
平は、2017年1月にプロサッカー選手・長友佑都（FC東京所属／39）と結婚。18年2月に長男（愛称：バンビーノ）、19年8月に次男（愛称：ベベック）、21年4月に三男（愛称：ベベ）、23年5月に四男が誕生した。
投稿では「習い事終わりのカオス達はとにかくお腹が空いていて帰宅するなり『このパン食べていい？』『グミ食べていい？』『ヨーグルトいい？』って4男児みんな確認する」「『すぐ作るからお兄ちゃん2人は先にお風呂入って！』と言っても1回で聞く訳なく、、、『ママが作るご飯とどっちが早いか勝負ね!!』と言ったら、やはり勝負ごとには負けたくないみたいw）」と、夕方の“日常風景”をユーモアたっぷりに紹介。
「チャチャッと作らなきゃ！」と思い準備をしていると、そこに「僕もママと作りたい」とやって来たのは三男。忙しいながら、卵を割ってもらい混ぜてもらって一緒に卵焼きを作ったことを明かした。食卓には、サバの味噌煮、ブロッコリーの炒め物らしきおかずに並んで、厚焼の卵焼きがお皿に盛られている。
三男の料理姿に「やっぱり手際がよくてセンスある」と平。「どんどんやって頂いてレパートリー増やしていこう」とうれしそうにつづっていた。
なお、後片付けは長男（7）が手伝ってくれたそう。「今日も頑張ってくれてありがとう」の言葉ももらったそうで「#ウルッと泣きそうになった」とハッシュタグで思いを記した。
この投稿に対し「わぁ〜、三男くん大きくなりましたね」「おいしそう バンビーノくん、優しいお兄ちゃんですね」「なんとよくできた子どもさんたちなんでしょう」「良いねぇ〜素敵なメンズになるね」「ママの可愛くて優しい人柄が、子どもたちにもガッツリ引き継がれてますね」など、心温まるコメントが数多く寄せられている。
