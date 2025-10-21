『鬼滅の刃』無限城編テーマのビックリマンチョコ きょう発売
「ビックリマンチョコ」シリーズとアニメ「鬼滅の刃」とのコラボ商品『鬼滅の刃マンチョコ＜無限城編＞』が21日、発売された。『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』がテーマとなる。
【画像】激レア！猗窩座がサタンマリアと並ぶシークレットシール
「鬼滅の刃マンチョコ」シリーズとしては、第5弾となる新商品。2020年の初登場以来大ヒットを記録し、歴代コラボビックリマン出荷数No.1（ロッテ調べ）の「鬼滅の刃マンチョコ」シリーズに、今回は『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』をテーマにした描き起こしシール全24種が封入される。炭治郎や柱たち、上弦の鬼たちを、ビックリマンならではのタッチで表現。サクサク食感のウエハースチョコと合わせてエンターテインメント菓子の世界が楽しめる。
シールの絵柄も一部公開されている。ノーマルシールの竈門炭治郎、胡蝶しのぶ、冨岡義勇のほか、シークレットシールの一例として、猗窩座と「ビックリマン」シリーズのキャラクター・サタンマリアが描かれたこのコラボでしか見られない絵柄も登場した。
