″塩キャラメル″スイーツがどれも美味しそうすぎる...ロッテリア「塩キャラメルフェア」開催《22日から》

ロッテリアでは、2025年10月22日から期間限定で「塩キャラメルフェア」を開催します（一部店舗を除く）。

甘じょっぱさがクセになるスイーツ

ロッテリアから、秋のティータイムに合う塩キャラメルを使ったスイーツ3品が登場します。

・〜ショコラマカロン付き〜 塩キャラメルパフェシェーキ

ミルクベースのシェーキに塩キャラメルソースを合わせ、なめらかなホイップクリーム、クラッシュナッツや塩キャラメルソース、ショコラマカロンをトッピングした贅沢感のあるパフェシェーキです。

価格は490円。

・塩キャラメルパイ

塩キャラメルの甘みと程よい塩味を合わせたフィリングを、サクサク食感のパイ生地で包んでいます。

価格は250円。

・ディップチュロ 塩キャラメルソース

フランス産のロレーヌ岩塩を使った塩キャラメルソースがかかったホイップクリームに、サクサク・もちもち食感のチュロをディップして楽しめます。

価格は290円。

販売は11月下旬頃までの予定（なくなり次第終了）。一部店舗では価格が異なります。

「〜ショコラマカロン付き〜 塩キャラメルパフェシェーキ」は、機器調整のため販売していない場合があります。デリバリーでの販売はありません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部