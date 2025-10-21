″塩キャラメル″スイーツがどれも美味しそうすぎる...ロッテリア「塩キャラメルフェア」開催《22日から》
ロッテリアでは、2025年10月22日から期間限定で「塩キャラメルフェア」を開催します（一部店舗を除く）。
甘じょっぱさがクセになるスイーツ
ロッテリアから、秋のティータイムに合う塩キャラメルを使ったスイーツ3品が登場します。
・〜ショコラマカロン付き〜 塩キャラメルパフェシェーキ
ミルクベースのシェーキに塩キャラメルソースを合わせ、なめらかなホイップクリーム、クラッシュナッツや塩キャラメルソース、ショコラマカロンをトッピングした贅沢感のあるパフェシェーキです。
価格は490円。
・塩キャラメルパイ
塩キャラメルの甘みと程よい塩味を合わせたフィリングを、サクサク食感のパイ生地で包んでいます。
価格は250円。
・ディップチュロ 塩キャラメルソース
フランス産のロレーヌ岩塩を使った塩キャラメルソースがかかったホイップクリームに、サクサク・もちもち食感のチュロをディップして楽しめます。
価格は290円。
販売は11月下旬頃までの予定（なくなり次第終了）。一部店舗では価格が異なります。
「〜ショコラマカロン付き〜 塩キャラメルパフェシェーキ」は、機器調整のため販売していない場合があります。デリバリーでの販売はありません。
※価格はすべて税込です。
