¡Ö¤¤¤¿¤º¤é¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¼Ö¤ÎÃæ¤Ç½÷»Ò¹âÀ¸¤ËÀÅªË½¹Ô¡Ä78ºÐÈï¹ð¤ÎÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡ÖÈ¿¾Ê¡×
»ö·ï£²Æü¸å¤ËÈï³²¼Ô¤Î¸å¤ò¤Ä¤±¤Æ¡Ä
¡Ö¤ª¶â¤òÅÏ¤»¤Ð¡¢ÀÍß¤òËþ¤¿¤»¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
15ºÐ¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤ò¼Ö¤Ë¾è¤ë¤è¤¦¤ËÍ¶¤¤¡¢ÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿78ºÐ¤ÎÃË¤ÏÈÈ¹Ô¤ÎÆ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¨¡¨¡¡£
¡Ö¡Ç25Ç¯£µ·î14Æü¡¢ºë¶Ì¸©·ÙÁð²Ã½ð¤Ï¤ï¤¤¤»¤ÄÌÜÅªÎ¬¼è¤ÈÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Âçµ×ÊÝÎ´É×Èï¹ð¡Ê78¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âçµ×ÊÝÈï¹ð¤Ï£µ·î11Æü¤Î¸á¸å£²»þ¤´¤í¡¢Áð²Ã»ÔÆâ¤ÎÏ©¾å¤Ç½÷»Ò¹âÀ¸A¤µ¤ó¡ÊÅö»þ15ºÐ¡Ë¤ÎÏÓ¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¼«¤é¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ß¡¢ÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
£²Æü¸å¤Î13Æü¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞA¤µ¤ó¤ò¸«¤«¤±¤¿Âçµ×ÊÝÈï¹ð¤¬¼Ö¤Ç¸å¤ò¤Ä¤±¡¢A¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¿¤á¡¢A¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤¬110ÈÖÄÌÊó¡£»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº¤Ç¡¢Âçµ×ÊÝÈï¹ð¤¬A¤µ¤ó¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÏÓ¤ò¤Ä¤«¤à¤Ê¤É¤ÎË½ÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¤ª¾®¸¯¤¤¤ò¤¢¤²¤ë¤è¡Ù¤Ê¤É¤ÈA¤µ¤ó¤òÍ¶ÏÇ¤·¤Æ¡¢¼Ö¤Ë¾è¤»¤¿¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¸¡»¡¤Ï¡¢Âçµ×ÊÝÈï¹ð¤òÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤È¤ï¤¤¤»¤ÄÍ¶²ý¤Çµ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
10·î£·Æü¤Ë¤µ¤¤¤¿¤ÞÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿Âçµ×ÊÝÈï¹ð¤ÎÂè£²²ó¸øÈ½¤Ç¤ÏÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Âçµ×ÊÝÈï¹ð¤ÏA¤µ¤ó¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¥¥¹¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤«¤é¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âçµ×ÊÝÈï¹ð¤Ï»ö·ï¤ÎÆü¤Î¤³¤È¤ò¡¢ÊÛ¸î¿Í¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬¼Ö¤ò»ß¤á¤ÆµÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢Á°¤«¤éÈï³²¼Ô¡ÊA¤µ¤ó¡Ë¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡Ø¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢Èï³²¼Ô¤â¡Ø¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡Ù¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¡Ø¤ª¾®¸¯¤¤¡¢¤¤¤¯¤é¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡¡2000¡Á3000±ß¤Ê¤é¤¢¤²¤ë¤è¡£¼Ö¤Ë¾è¤ë¡©¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤È¡¢¡Ø¤¦¤ó¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¼Ö¤Î¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¡¢¿Í¤±¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç»ß¤á¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÈï³²¼Ô¤ÎÂÎ¤ò¿¨¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Èï³²¼Ô¤¬¡Øµ¢¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢2000±ß¤òÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤·¤Æ¡¢ÊÛ¸î¿Í¤Î¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¡¢¡ÖÃË¤È¤·¤Æ¤ÎÀÍß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Âçµ×ÊÝÈï¹ð¤ò¸·¤·¤¯Ìä¤¤µÍ¤á¤ëºÛÈ½Ä¹
A¤µ¤ó¤Ï¡¢·Ù»¡¤ä¸¡»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ÎÃæ¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ú¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÆÍÁ³¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤Ê¤êÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÉÝ¤¯¤Æ¡¢Æ¨¤²½Ð¤·¤¿¤ê¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤Î¸ª¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤Æ¡¢¼Ö¤Ë¾è¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Ç¤âÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÉÝ¤¯¤Æ°ì¿Í¤Ç½ÐÊâ¤±¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¤ËÈ³¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢»ö·ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀº¿ÀÅª¤Ë½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¼¡¤Ë¡¢¸¡»¡´±¤¬¼ÁÌä¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¡ÖÈï¹ð¿Í¤Ï¸øÁÊ»ö¼Â¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¥¹¤ÎÅÀ¤ò½ü¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¤Û¤¦¤ÇÊÛ²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Íý²ò¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢Âçµ×ÊÝÈï¹ð¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¼¼¶¶²í¿ÎºÛÈ½Ä¹¤¬¡ÖA¤µ¤ó¤Ï¡Ê¼è¤êÄ´¤Ù¤ÎÃæ¤Ç¡Ë¡ØÀº¿ÀÅª¤Ë½ý¤Ä¤¤¤¿¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤¿Âçµ×ÊÝÈï¹ð¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼¼¶¶ºÛÈ½Ä¹¤Ï¤µ¤é¤ËÀ¼¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¡¢¼ÁÌä¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¼¼¶¶ºÛÈ½Ä¹¡¡¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡£A¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Âçµ×ÊÝÈï¹ð¡¡¡Ö80ºÐ¤Î¿Í¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë½ý¤Ä¤¤¤¿¤È¡×
¼¼¶¶ºÛÈ½Ä¹¡¡¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¼ã¤¤¿Í¤«¤é¤µ¤ì¤¿¤é½ý¤Ä¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Âçµ×ÊÝÈï¹ð¡¡¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¼¼¶¶ºÛÈ½Ä¹¡¡¡Ö¤½¤ì°Ê¾å¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤É¤¦½ý¤Ä¤¤¤¿¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Âçµ×ÊÝÈï¹ð¡¡¡Ö¡Ä¡Ä¡×
¼¼¶¶ºÛÈ½Ä¹¤Î¡Ö°Ê¾å¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¡¢Èï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ï½ªÎ»¡£Âçµ×ÊÝÈï¹ð¤Ï¾Ú¸ÀÂæ¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤è¤¤¤·¤ç¤Ã¡×¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¡¢Èï¹ð¿ÍÀÊ¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
µõ¤·¤¯Ê¹¤³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦Èï¹ð¤Îà¼Õºáá
Èï¹ð¿Í¼ÁÌä¤ÎÃæ¤Ç¡¢Âçµ×ÊÝÈï¹ð¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ËÈï³²¼Ô¤Ø¤Î¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈï³²¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤Þ¤À¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¿¿Ùõ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÈï³²¼Ô¤Ø¤Î¼Õºá¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¡¢²ÈÂ²¤Ë¤âÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤À¤¬¡¢È¿¾Ê¤ÎÊÛ¤ò½Ò¤Ù¤ë°ìÊý¤ÇÂçµ×ÊÝÈï¹ð¤Ï¡¢ºÛÈ½´±¤ËA¤µ¤ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿ÍýÍ³¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö´éÎ©¤Á¤¬¤¤ì¤¤¤Ç¡¢°µÅÝÅª¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤ê¡¢¤ª¶â¤òÊ§¤¨¤ÐËþ¤¿¤»¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿ÀÍß¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥Ã¥Á¤·¤¿¤¤¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦ÀÍß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿¨¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤¿¤º¤é¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¼«¿È¤ÎÈÈ¹Ô¤¬A¤µ¤ó¤ÎÆü¾ï¤ËµÚ¤Ü¤·¤¿±Æ¶Á¤¬¿¼¹ï¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢À¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Âç¤·¤¿ÈÈºá¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¸½ºß¡¢A¤µ¤ó¤ÈA¤µ¤ó¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Ï¡¢¼¨ÃÌ¤Ë±þ¤¸¤º¡¢¼ÕºáÊ¸¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤âµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§ÃæÊ¿ÎÉ