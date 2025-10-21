Image:株式会社エス・ケイ・インターナショナル

今回紹介するのは、文字盤の中に“富士山”のシルエットが息づく腕時計。まるで空から富士山を見下ろすように、日常の中で静かに日本の美を感じられる一本です。

そんな粋な仕掛けをもつ、日本製機械式腕時計「JP-001 」は、美しさ、精密さ、そして“日本らしさ”を追求して生まれました。

職人の思いが息づくこの時計は、ただの“道具”ではありません。身につけるたびに、自分の中の軸がそっと整うような感覚をもたらしてくれます。

ミニマルななかに、さりげなく“富士山”

「JP-001 」は、長年にわたり時計を企画・販売してきた職人たちが立ち上げた、新鋭の腕時計ブランド「JPW」のファーストモデル。できるだけ多くの人に寄り添えるよう、無駄を削ぎ落としたミニマルなデザインです。

“こだわりの日本製腕時計”をコンセプトに、JPWというブランドが誕生したのは2019年。その名は、J＝JAPAN（日本製）、P＝Precision（精密）、W＝Watch（時計）に由来。日本の技術と美意識を大切に、時を丁寧に刻む一本を届けたいという想いが込められています。

「富士山はどこに？」--そう思った方は、ぜひ文字盤を覗いてみてください。文字盤に開けられた小窓からは、機械式ムーブメントが刻む鼓動を見ることができます。

そのオープンハートの窓の形こそが、富士山のシルエットを描いているのです。

主張しすぎず、さりげなく富士山という「自分しかわからない遊び心」が素敵です。

和の要素を“押し出す”のではなく、“感じさせる”だけの程よさ。オン・オフを問わず、スーツにもデニムにも自然に馴染み、その日の気分やスタイルに合わせて自由に身につけられます。

日本一の象徴を腕元に。富士山を表現したオープンハートの日本製機械式腕時計 38,500円 【数量限定/30%OFF】JP-001 1点（全2色） 商品ページを見る

メイド・イン・ジャパンが息づく、美しさと精巧さ

「JP-001 」の魅力は、見た目の美しさだけでなく、素材も本格派であるところ。ケースには医療用にも使われる316Lステンレススチール、風防には高硬度のサファイアガラスを採用。どちらもキズやサビに強く、長く愛用できます。

心臓部となるムーブメントには、日本が誇るMIYOTA社製のCal.9029を搭載。自動巻き・手巻き両対応で、滑らかに動く秒針が見ていて飽きません。

そして注目したいのが、シャークスキン（サメ革）ベルト。宮城県・気仙沼で丁寧に加工されたもので、模様や質感は一つひとつ異なります。天然素材ならではの個性と、唯一無二の表情を楽しめるのが魅力です。

好みでお他のベルトとのマッチングも楽しめるように工具なしで簡単に付け替えできるワンタッチ式なのも、日常使いにはうれしいポイントです。

まとった瞬間に、“しゃん”と背筋が伸びる。

「JP-001 」のサイズは38mmと程よく、男女問わず使いやすい。シャツにもニットにもなじむ、シンプルで上品なデザインです

ふと袖口からのぞく“富士山”に、気持ちがすっと整う。そんな、日常に寄り添う一本です。

クリーンで知的な印象を与えるシルバーと、上品さの中に華やかさがあるピンクゴールドの2色展開の「JP-001 」。

販売サイトでのお得な予約販売が終了間近になっています。気になる人は、以下のリンク先へ急ぎましょう！

Source:CoSTORY