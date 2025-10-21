ドジャースは20日（日本時間21日）、本拠ドジャースタジアムで全体練習を行い、ミゲル・ロハス内野手（36）が取材に応じ、ワールドシリーズへの意気込みなどを語った。

チームは24日（同25日）から2年連続の世界一を目指し、ワールドシリーズを行う。この日、第7戦を行うマリナーズとブルージェイズによるア・リーグ優勝決定シリーズ勝者と戦うことになる。

ロハスは「シーズン最後の7試合に臨む準備ができている。全力で集中を維持し、誰と対戦しても対応できるようにしている」とチーム全員が準備万端と強調。対戦相手は未定ながらも「どこでプレーするにしても準備の時間はある」と胸を張った。

また、ロハスは佐々木朗希に現在の登場曲「バイラロ ロッキー」を勧めた張本人としても知られる。新守護神がマウンドに上がる際、「朗希」（実際はロッキー）と聞こえるような軽快な音楽がスタジアムに鳴り響くが「あの曲は本当に合っている。春季キャンプで初めて聞いた時から、ウェイトルームで毎日かけていた。今ではファンやスタジアムの雰囲気にもピッタリ。重要な場面で流れるのも良い」と今の佐々木の役割にもマッチしているとご満悦。その上で「あと4回くらい使えると良いと思っている」と4勝が必要なワールドシリーズでも流れることに期待を寄せた。

そして「彼は100マイルの球を投げられるし、足を顔の高さまで上げられるんだから、きっと踊れる（笑）」と笑い、世界一を決めた瞬間に曲に合わせてダンスもしてほしいとジョークを飛ばした。