40・50代オシャレ迷子に →【ニトリのN+新作】がとにかくオススメ♡

これまで着ていた服が何だか気持ちにしっくりこず、すっかり気分はオシャレ迷子。そんな40・50代の大人女性は、【ニトリ】が展開しているアパレルブランド【N+（エヌプラス）】の新作をチェックしてみるのがおすすめです。手に取りやすい価格と上品さが漂うシックなデザインを両立させたN+のカーディガンやブラウスは、ミドル世代の「まさにこんなのが着たかった！」を叶えてくれるかも。

ジャケットライクに羽織れるスエード調カーディガン

【N+】「ストレッチスウェード調カーディガン」\3,990（税込）

秋らしさと上品さを醸し出すマットなスエード調素材を使用した、旬度の高いカーディガン。サッと気楽に羽織れるスナップボタン仕様でありながら、まるで端正なジャケットのようなきちんと感も漂う一着です。首元がすっきりとしたノーカラーデザインとオーバーすぎないシルエットも、素材を引き立てるポイントに。豊富な全5色のカラー展開にも注目を。

ツイード柄が1枚で華やぐカットソー素材のブラウス

【N+】「カットツイードプルオーバーブラウス」\3,990（税込）

ツイード柄が1枚でミドル世代のコーデをクラシカルなテイストに寄せ、高見えも狙えるカットソー素材のブラウス。ウエストから切り替えた控えめなフレアデザインがほんのり甘さをプラスし、真面目なパンツコーデもぐんと華やぎそうです。オーソドックスな長袖Tシャツではラフに見えすぎてしまう……というキレイめ派の大人女性の、頼れる選択肢になってくれるかも。

キレイめ素材が脚線をカバーするワイドパンツ

【N+】「なめらか素材リラクシーワイドパンツ」\3,490（税込）

リラックス感のあるシルエットが、サッと穿いて大人コーデをこなれ見えさせてくれそうなワイドパンツ。なめらかな風合いで程よく肉感のあるダンボールニット素材を使用しており、気になるボディラインを曖昧に。ダボつきすぎず、脚線をスラリと見せやすいのが魅力です。キレイめな素材感のおかげで気楽なTシャツとあわせてもコーデがカジュアルになりすぎません。

ノーカラーで辛さを抑えたレザー調ブルゾン

【N+】「ストレッチレザー調スナップボタンブルゾン」\5,990（税込）

例年以上に注目度が高まっているレザー調素材のアイテムも、N+の新作なら手に取りやすい価格で挑戦可能です。襟を省いたシャープなノーカラーデザインが女性らしく、辛口な印象になりがちなレザー調素材をまろやかな雰囲気で着こなせそう。素材にはストレッチ性があるため、軽やかなカーディガン感覚で肩肘張らずに羽織りやすいのもミドル世代に嬉しいポイントに。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ