º´¡¹ÌÚÏ¯´õŽ¢¼é¸î¿ÀŽ£ÃÂÀ¸¡Ô¥Õ¥©¡¼¥àÆ°ºî²òÀÏ¤Ç¡í³ÐÀÃ¤ÎÍýÍ³¡í¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡ª¡Õ¡¡

10·î7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¸å¡¢£²»î¹çÏ¢Â³¥»¡¼¥Ö¤ò¤¢¤²¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê23¡Ë¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÈÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±¦¸ª¤Î¸Î¾ã¤Ç£µ·î¤ËÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ï£¸»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·ËÉ¸æÎ¨4.72¡£Ä¾µå¤ÎÊ¿¶ÑÂ®ÅÙ¤Ï155km¡¿h¤ËËþ¤¿¤º¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯Î¨¤Ï58.6¡ó¤É¤Þ¤ê¡£¤·¤«¤·¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢£³»î¹ç¤¤¤º¤ì¤â¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¡£Ä¾µå¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë°ÜÀÒ¤·¤ÆºÇÂ®¤È¤Ê¤ë163.2km¡¿h¤òµÏ¿¤·¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯Î¨¤â78¡óÄ¶¤È·àÅª¤Ë²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡ÊÀ®ÀÓ¤Ï10·î8Æü¸½ºß¡Ë¡£
³ÐÀÃ(¤«¤¯¤»¤¤)¤ÎÍýÍ³¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡©
Æ°ºî²òÀÏ¤ÎÀìÌç²È¤Ç¡¢ÃÞÇÈÂç³Ø¡¦ÂÎ°éÀìÌç³Ø·²¤ÎÀîÂ¼Âî¶µ¼ø¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¿ÈÂÎ¤ÎÆ°¤¤¬³ÊÃÊ¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åê¼ê¤Ï¹ø¢ª¸ª¢ªÏÓ¤Î½çÈÖ¤Ç¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢²¼È¾¿È¤ÎÎÏ¤¬¤¦¤Þ¤¯¥Ü¡¼¥ë¤ËÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢¤½¤Î½ç½ø¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÀîÂ¼»á¤Î²òÀâ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¶ñÂÎÅª¤ËÊÑ²½¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡Ö¡¤Î»ÏÆ°¤ÇÃåÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ïº¸Â¤Î¹â¤µ¤Ç¤¹¡£²¼ÃÊ¤Ç¤Ï´é¤Î°ÌÃÖ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º¸Â¤ò¹â¤¯¾å¤²¤ëÈ¿Æ°¤Ë¤è¤ê¡¢±¦Â¤ÇÃÏÌÌ¤òÆ§¤à¤Î¤¬º´¡¹ÌÚ¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥ê¥º¥à¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¾åÃÊ¤Ç¤Ïº¸Â¤Î°ÌÃÖ¤¬Äã¤¤¡£¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒÅö½é¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Î°¤µ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤È»ÏÆ°¤¬ÍÞ¤¨µ¤Ì£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¢¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¿ÈÂÎ¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¸ú²Ì¤Ë¤ÏÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö±¦Â¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²¼ÃÊ¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÃÏÌÌ¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾åÃÊ¤Ç¤ÏÆâÂ¦¤¬¤ä¤äÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Â¸µ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¤¿¤á¡¢¹ø¤ÎÇ±Å¾(¤Í¤ó¤Æ¤ó)¤Ë¤è¤ëÎÏ¤òÎ¯(¤¿)¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡££¤Ç¤â±¦Â¤Î±Æ¶Á¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤È½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼ÃÊ¤Ç¤Ï±¦¥Ò¥¶¤ò»È¤Ã¤ÆÃÏÌÌ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²¡¤·¡¢¤½¤ÎÎÏ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÂÇ¼Ô¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾åÃÊ¤Ï¡¢Â¸µ¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç½½Ê¬¤Ë²¡¤·¹þ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¶»¤ÎÈÖ¹æ¡Ö11¡×¤À¡£
¡Ö²¼ÃÊ¤Ç¤Ï¡¢¹ø¢ª¸ª¤È½ç½øÎÉ¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ø11¡Ù¤¬ÀµÌÌ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¾åÃÊ¤Ï¹ø¤ä¸ª¤¬Æ±»þ¤ËÆ°¤¡¢¿ÈÂÎ¤Î³«¤¤¬Áá¤¤¤¿¤á¡Ø11¡Ù¤¬ÂÇ¼ÔÊý¸þ¤Ø¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÆ°¤¤Ç¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²¼È¾¿È¤ÎÎÏ¤¬¾åÈ¾¿È¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¥¤«¤é¦¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç¤â¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÎÀ®Ä¹¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡Ö²¼ÃÊ¤Î¥¤Ç¤Ï¡¢º¸Â¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÃÏÌÌ¤òÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÈ¿Æ°¤Ç¦¤Ë¤Ï¡¢¾å¤ØÉâ¤¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÌöÆ°´¶¤¬¤¢¤ë¡£¾åÃÊ¤Î¥¤Ï¥Ò¥¶¤¬ÀÞ¤ìÆ§¤ß¹þ¤ß¤¬´Å¤¤¤¿¤á¡¢¦¤Ç¤ÏÌöÆ°´¶¤¬¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½ºß¤Îº´¡¹ÌÚ¤ÎÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢Ã»¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ë¤Î¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¡£°Â¿´¤·¤Æ¼é¸î¿À¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
ÎÏ¶¯¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ³ÐÀÃ¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤Î³èÌö¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤À¡£
