「一目惚れした」「シルエット激かわ！」【しまむら】マニアの「絶賛パンツ」

秋コーデの相棒になるパンツを探しているなら、旬のアイテムが揃う【しまむら】が狙い目！ 今回はしまむらマニアの購入品から、一点投入でこなれ見えが狙える[「ワイドパンツ」をピックアップ。こっくりとした秋色やルーズなコクーンシルエットなど、主役級のパンツをご紹介します。トレンド感も大人っぽさも兼ね備えたパンツは、ワードローブの1軍になるかも。

控えめなひとクセありの柄パンツ

【しまむら】「MKOTガライージWD65」\1,639（税込）

しまむら好きのママインフルエンサー@marino12131さんが「一目惚れした」というイージーパンツ。英数字が散りばめられたデザインで、シンプルなワンツーでもサマになりそう。今季のトレンドカラーのブラウンも、大人っぽい雰囲気を漂わせます。ゆったりとした落ち感のあるシルエットで脚のラインを拾いにくいため、おしゃれ見えしつつ体型カバーも期待できるかも。

緩やかな曲線を描くシルエットでこなれ見え

【しまむら】「MKOTツイルタックコクン65」\2,189（税込）

@marino12131さんが、「シルエット激かわ」と絶賛しているのが、このパンツ。緩やかな曲線を描くコクーンシルエットが特徴で、シンプルながらも存在感を放ちます。ウエストはゴム仕様になっており、楽に穿けそうなのが嬉しいポイント。きれいめにもカジュアルにも振りやすく、秋の毎日コーデでヘビロテできる予感。@marino12131さんのようにゆるっとしたカーディガンでラフに仕上げたり、コンパクトなトップスでメリハリをつけるのも◎

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@marino12131様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M