公式サイトに載ってないぞッ！？（汗）【シャトレーゼ】ビジュも華やか♡「幻のケーキ」

旬のフルーツを使ったケーキや季節感のあるスイーツが人気の【シャトレーゼ】では、秋の新作ケーキが続々と登場中。色とりどりの新作ケーキが店頭に並ぶ中、公式サイトに載っていないケーキをマニアが発見！ 今回は、見た目も華やかな「幻のケーキ」を紹介します。

マスカットと柿の新たな組み合わせ

@mame48goさんが見つけた新作「山梨県産シャインマスカットと柿のレアチーズタルト」。8月末から10月はじめまで、山梨県産のシャインマスカットを使ったレアチーズタルトが販売されていましたが、今回はそこに柿がプラスされて秋仕様に変わったようです。

爽やかさとコクの絶妙なバランス

レアチーズクリームとカスタード入りホイップクリームの組み合わせは、爽やかさとコクのバランスがよさそう。秋らしさを感じはじめる今の時期にぴったりです。後味はすっきりとしていそうなので、トッピングのシャインマスカットや柿のジューシーな甘みの余韻も楽しめるかも。

人気のボンブケーキも秋仕様に

たっぷりフルーツと食べ応えのあるボリューム感が人気のボンブケーキも、秋仕様にチェンジ。「山梨県産シャインマスカットと柿のフルーツボンブケーキ」は、シャインマスカットと柿が贅沢にトッピングされています。ケーキの断面とフルーツの色合いがカラフルなので、見た目も華やかです。

宝石のように輝くフルーツが贅沢

ホイップクリームで覆われたボンブケーキの中には、最下層からココアスポンジ・ぶどうムース・りんごソース・シャインマスカットムース・スポンジが重ねられています。甘酸っぱいぶどうムースと爽やかなシャインマスカットムースにサンドされたりんごゼリー入りりんごソースが、味と食感のアクセントです。

今回紹介した【シャトレーゼ】のスイーツは、公式サイトに情報が載っていないので知っている人だけが味わえる「幻のケーキ」。爽やかなシャインマスカットと甘みの強い柿が織り成す秋の味覚、ぜひ味わってみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mame48go様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる