「モーニング娘。'25」の北川莉央（21）が20日、年内をもってグループを卒業することがわかった。「モーニング娘。」の公式サイトで発表された。



北川は2019年に15期生として「モーニング娘。」に加入。その美貌とスタイルで人気を集め、今までに5冊の写真集を刊行している。



ただ今年の4月には、ネット上でいわゆる「裏アカ」とみられるSNS上のやりとりが流出。やりとりの中では、先輩や同期のメンバーに対する批判的な愚痴がつづられていた。発覚後にはそのアカウントが北川本人であることを認め、ブログで謝罪をしたが、同月17日に活動休止が発表された。9月に発売されたグラビア誌「アップトゥボーイ」（ワニブックス）には登場したものの、ライブ活動などは未だに休止状態にあった。



公式サイトは「モーニング娘。'25 北川莉央 卒業に関するお知らせ」と題して更新され、「現在活動を休止しているメンバーの北川莉央は、年内をもって、モーニング娘。'25並びにハロー！プロジェクトを卒業することとなりました。 」と発表。また「12月5日に開催する『モーニング娘。'25 コンサートツアー秋 Movin' Forward with Hope 羽賀朱音･横山玲奈 卒業スペシャル』も出演いたしません」と知らせた。



卒業の理由について、公式では「北川と話し合う中で『活動休止期間を通じてこれまでの歩みと向き合い、周囲への影響やまわりへの負担をかけぬよう、モーニング娘。のメンバーとしては区切りをつけて、

新しい道へ進みたい』という本人からの意志を受け、モーニング娘。と北川本人の今後も考慮した上で今回の結論に至りました。」と記載。「これまで応援してくださった皆さまへ思いを直接お伝えしたいという本人の気持ちを受け、12月3日発売のシングル個別イベントや、卒業イベントの実施に向けて準備を進めてまいります。」と、ファンと会う機会や卒業イベントは企画されていることも伝えた。



最後には、北川本人のコメントも公開。卒業の理由については「この活動休止期間、自分の過去の軽率であった行動に何度も後悔をし、このまま活動を続けていくべきか悩みました。しかしこれ以上、メンバーやいつも支えてくださっている多くのスタッフの皆様にかけてしまう負担の大きさを考えると、区切りをつけ、新しい道に進むべきだと思いました」と説明。卒業までの2カ月弱については「残り僅かな期間にはなりますが、イベントを通じて直接、この6年半分の感謝の気持ちを伝えたいと思っています。」とコメントした。



以下は卒業が決まった北川のコメント全文。



応援してくださる皆様へ



いつもあたたかい応援を、本当にありがとうございます。



年内をもって、モーニング娘。'25及びハロー！プロジェクトを卒業いたします。改めましてこの度は、ファンの皆様にご心配と不快な思いをさせてしまい、本当に申し訳ございませんでした。



この活動休止期間、自分の過去の軽率であった行動に何度も後悔をし、このまま活動を続けていくべきか悩みました。しかしこれ以上、メンバーやいつも支えてくださっている多くのスタッフの皆様にかけてしまう負担の大きさを考えると、区切りをつけ、新しい道に進むべきだと思いました。



この期間中にもファンレターを送ってくださる方、メッセージをくださる方々に何度も助けていただきました。その方々に向けて、直接お会いして感謝を伝えたいという気持ちがあり、今後について話し合いを進めていく中で、個別イベント、卒業イベントを開催していただくこととなりました。グループへの復帰を待っていてくださった方には申し訳ない気持ちでいっぱいです。



15歳で加入し、たくさんの愛をいただきながら、数えきれないほどの素敵な経験をさせていただきました。間違いなく、人生の宝物です。残り僅かな期間にはなりますが、イベントを通じて直接、この6年半分の感謝の気持ちを伝えたいと思っています。何卒よろしくお願いいたします。



