全国のラーメンを食べ歩くラーメンライター、井手隊長です。暑い夏が終わり、一気に涼しい季節になってきた。時には肌寒い日も。そんな時には鍋が最高だ。今年も有名ラーメン店が監修した鍋スープが多数発売されている。お家でラーメン店のスープで鍋ができる夢のような時代だ。今回は喜多方ラーメンの横綱“喜多方ラーメン 坂内”監修の鍋つゆをご紹介したい。その名も「喜多方ラーメン坂内淡麗旨だし仕立て」。

“坂内”は喜多方ラーメンの老舗で、早朝から大行列を作る人気店だ。全国展開しており、ファンの多いお店。3〜4人前の700ｇとたっぷりのストレートスープだ。

オススメの具材は

豚薄切り肉

キャベツ

長ネギ

水菜

しめじ

だ。

ポイントは、まず豚肉をフライパンで中火で炒めて焼き色をつけておくこと。一度焼いてから鍋で煮込むことで、香ばしくコク深い鍋に仕上がる。

鍋にスープを入れて火にかけ、沸騰したら野菜を入れ、その後、焼いた豚肉とその他の具材を煮込んだら出来上がりだ。袋の内側にラードが固まってくっついているが、捨てずにしっかり絞って入れよう。

スープとラードと豚肉で、味わいは豚メインでありながら、鶏の旨味もしっかり感じ、重層的な美味しさが特徴。野菜では特に水菜が合う。2束ぐらい入れてもペロリと食べられてしまうのでオススメだ。

締めはもちろんラーメン。麺は別に茹でておき、具をある程度食べた後に少しずつ合わせると麺がスープを吸わずに楽しめる。寒い冬にピッタリ。ぜひゲットして楽しんでみてほしい。

(執筆者: 井手隊長)