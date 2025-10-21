佐久間陸がノービスA男子の国内最高得点を塗り替え2連覇、女子は宮花凜が全日本ノービス歴代2位の高得点で優勝【全日本ノービス結果】

全日本ノービス選手権（新横浜・KOSE新横浜スケートセンター）が10月18日〜19日にかけて行われ、ノービスA男子は佐久間陸が2連覇を達成し、A女子は宮粼花凜が優勝した。

ノービス世代の日本一を決める今大会は、今年で29回目を迎える。

坂本花織、佐藤駿、三浦佳生、島田麻央ら世界で活躍するスケーターのほとんどが「全日本ノービス」の優勝経験者という、まさにトップスケーターへの登竜門となる大会だ。

今大会の結果を受けて全日本ジュニア選手権に推薦出場するノービスA男子、A女子を振り返る。

佐久間陸がノービスA国内最高得点で2連覇

ノービスA男子は、上位4人が11月22日から行われる全日本ジュニア選手権への推薦出場が決定した。

今年のノービスA男子はラストノービス勢が自己ベスト更新を連発し、躍動。上位2人が2017年に三浦佳生が出した全日本ノービス男子の旧歴代最高得点108.39点を塗り替え、3位〜5位の選手が90点台を超えるというハイレベルな戦いとなった。

そんななか優勝したのは、佐久間陸。

最終グループだった佐久間は、前に滑っていた選手たちがノーミスの演技で高得点を連発する中、前回王者としての実力を発揮してハイレベルな戦いを制した。

「お客さんに楽しんでもらえる演技をしたい」と挑んだラストの全日本ノービス。

冒頭3回転サルコー2回転トーループのコンビネーションを鮮やかに決めると、その後も3回転ルッツ2本を含む全てのジャンプを着氷。武器だと語るスピンではすべてレベル4を獲得し、長い手足を活かした魅せる演技に会場からは大歓声が送られた。

111.80点の得点が発表されると、会場からはどよめきも起こった。三浦が2017年関東サマートロフィーで出したノービスA男子の国内最高得点109.80点を塗り替える点数に、本人も「点数がめっちゃ出たので嬉しかった」と笑顔で有終の美を飾った。

佐久間は去年の全日本ジュニアで、ノービスから推薦された男子選手の中で唯一フリーに進出している。今年の目標は、「ショートとフリーをノーミスして10位以内に入ること」だ。2回目の大舞台で輝く姿に期待したい。

2位は日郄晴久。

ノービスB時代は優勝を含め、2年連続の表彰台、A1年目では4位の実力者だ。

今シーズンの東京ブロックでノービスA男子の最高得点となる99.77点をマークし、自信を持って挑んだラストノービス。

5種類の3回転をすべて着氷させると、ラストのステップでは持ち前の伸びるスケーティングを存分に発揮し、会場を魅了。ガッツポーズも飛び出した日郄の好演に、会場は多くの「晴久」バナーと大歓声に包まれた。

キスクラで自己ベストを大幅に更新する109.30点の得点が発表されると、喜びを爆発させた日郄。演技後のインタビューでも「本当に全力を出せてよかった」と笑顔で語った。

「ジュニアはレベルが高いので少しでも追いつけるように努力して挑みたい」と自身2度目の全日本ジュニアへ意気込んだ日郄。ショートでは新プログラムの『ジョジョの奇妙な冒険』を披露予定だ。

3位は木村碧一。

ノービスBで2位表彰台にあがるも、ノービスA1年目はミスが重なり9位と入賞を逃す結果に。今シーズンはサイニチ杯、東京夏季フィギュア、関東サマートロフィー、関東ブロックで優勝し、勢いに乗って挑んだラストノービス。

滑走順抽選の後は「あまり調子がよくなくなってきてしまっている」と不安ものぞかせていた。

しかし「友達からの応援が力になった」と、今年から組み込んでいる3回転ルッツ、3回転ループを含む全てのジャンプを着氷させた。スケーティング技術が光るステップのロングツイズルで会場を魅了した木村は、自己ベスト更新の99.01点をマークした。

来年から上がるジュニアカテゴリーで活躍する西野太翔と演技後観客席で話していた木村。「『意外と点数出たね』とほめてもらった」と笑顔を見せた。

自身初の全日本ジュニアの舞台。「やれることはすべてやり切ってフリーに行きたい」と意気込みを語った。新プログラムを披露予定のショートでどんな演技を見せてくれるのか、期待したい。

4位はデイリースカイラー海聖。

アメリカ人の父と日本人の母を持つデイリーは、坂本花織や壷井達也を指導する中野園子コーチ率いる神戸クラブに所属している。10月5日に13歳の誕生を迎え、「12歳一番の思い出は去年の全日本ノービスでノーミスしたこと。今年の全日本ノービスでもノーミスして自己ベストを更新したい」と挑んだ、ラストの全日本ノービス。

冒頭3回転ルッツ2回転トーループのコンビネーションを成功させると、その後もすべてのジャンプを着氷させ、95.36点をマーク。有言実行の自己ベスト更新の演技となった。

近畿ブロック4連覇、B1年目から同大会4年間連続で入賞を果たしたデイリーは、「泣いたりしたりもあったけど、最後は笑顔で終われてよかった」とノービス4年間を振り返った。

次は「目標に頑張ってきた」という初めての全日本ジュニアの舞台へ。練習中の3回転3回転の投入も見据え、ショートで披露するのは『New York New York』。天性の華のある演技に注目だ。

【ノービスA男子】

1位 佐久間 陸（福岡ｵﾘｴﾝﾀﾙﾊﾞｲｵｱｶﾃﾞﾐｰ）111.80点

2位 日郄 晴久（ＭＦアカデミー）109.30点

3位 木村 碧一（埼玉アイスアリーナFC）99.01点

4位 デイリー スカイラー海聖（神戸クラブ）95.36点

歴代2位の高得点で宮粼花凜が優勝

ノービスA女子は、上位3名が全日本ジュニアへの推薦出場が決定した。

優勝は宮粼花凜。2021年に島田麻央が記録した120.03点に次ぐ、全日本ノービスA女子歴代2位の112.25点をマークした。

冒頭の3回転フリップ3回転トーループのコンビネーションを完璧に決めGOE（出来栄え点）1.59をもらうと、その勢いのまま3回転を5種類組み込んだ高難度の構成をノーミスで滑り切った。

ステップシークエンスでは手拍子を力に継続の『アメリ』に乗せ、キレキレのダンスで会場を沸かせた。ノービスBでも同大会で優勝経験のある宮粼が、ラストの全日本ノービスで有終の美を飾った。

目標にする選手像は「自分にしかないところを磨いて見ている人を笑顔にする選手」。

去年の全日本ジュニアは、ショートでノーミスの演技を披露し、ノービスからの推薦選手ながらフリー後半グループ入りを果たしている。

「去年同様、自分で予測していなかったところまで上がれるように頑張ります」と語った宮粼のはじける笑顔に今年も期待したい。

2位は、竹島花英。

「楽しんでいい演技を見せたい」と挑んだラストノービス。冒頭3回転ルッツでステップアウトするミスがありながら、その後は安定した滑りを披露。

『The siren and the sailor』の世界観を存分に表現した。「自分の中でよかったと思う」という演技に、演技後笑顔のフィニッシュ。

木下アカデミーで千葉百音や島田麻央など世界で活躍する選手の中で練習を積んできた成果を存分に発揮した。

同大会自身初の2位に弾みをつけ挑む2度目の全日本ジュニアの舞台。3回転3回転のコンビネーションジャンプ投入も見据え、「完ぺきな演技をしたい」と活躍を誓った。

3位は森成美。

前日の抽選会で1番滑走を引き、「引いたときは動揺したけど、引いたからには頑張るしかない」と話していた森。

埼玉アイスアリーナSCから名東FSCに移籍し、去年まで1種類だった3回転ジャンプを5種類そろえてきた今季。冒頭3回転ルッツをGOE（出来栄え点）1.18の出来で軽やかに成功させると、高難度構成を滑り切り、自己ベストの86.50点をマーク。長い手足を活かしたダイナミックな演技でも会場を魅了した。

「自分の今できる演技を見せることができて、いいノービスの最後の試合になった」とラストの全日本ノービスを振り返った森。「全日本ジュニアは憧れの選手がたくさんいて楽しみな舞台」と自身初の全日本ジュニアへ胸を躍らせる。

去年同大会13位から大躍進した森の演技に期待したい。

【ノービスA女子】

1位 宮粼 花凜（ＭＦアカデミー）112.25点

2位 竹島 花英（木下アカデミー 92.94点

3位 森 成美（名東FSC）86.50点