『バスVS鉄道 乗り継ぎ対決旅』太川陽介チームにハシヤスメ・アツコ＆おばたのお兄さん 舞台はみちのく三県【コメントあり】
テレビ東京は22日午後6時25分から、『バスVS鉄道 乗り継ぎ対決旅25 宮城・仙台〜岩手・中尊寺 秋のみちのく！紅葉スポット攻略SP』を放送する。
【番組カット】気合十分のガッツポーズ！村井美樹＆モモコグミカンパニー＆西村和彦
路線バスだけを乗り継ぎゴールを目指すミスターバス旅・太川陽介率いるバスチームと、鉄道だけを乗り継ぐ鬼軍曹・村井美樹率いる鉄道チームが手に汗握るガチンコ対決を繰り広げる人気企画の第25弾。
今回の舞台は、秋のみちのく三県。宮城県の仙台城跡をスタートし、岩手県の世界遺産・中尊寺を目指すルートで、これから見頃を迎える紅葉の名所を巡る。東北有数の人気の道の駅では“方言ミッション”に挑戦する。
リーダー・太川率いるバスチームには、元BiSHのメンバー、ハシヤスメ・アツコとお笑い芸人・おばたのお兄さん、リーダー・村井率いる鉄道チームには、元BiSHのメンバー、モモコグミカンパニーと俳優の西村和彦が参戦する。ハシヤスメは今回が「バスVS鉄道旅」2回目、モモコグミカンパニーは今回が初参戦となる。
ここまでの対戦成績は「バス12勝」、「鉄道12勝」と全くの五分。勝ち越しをかけた天王山で4連勝と勢いに乗る太川は、自身初の5連勝を狙う。
【コメント】
■太川陽介
ここまで、ずっと相手の背中を負いながらやってきたから、次からは「相手に背中を見せたい！」という思いで戦いました。やっぱり、追いかけるのはしんどいですからね…。ゲストのハシヤスメ・アツコさんは頭の回転が速いし、「負けたくない、勝ちたい！」という思いが強く、一生懸命やってくれました。おばたくんはバスの時間が迫っているのに、彼だけ迷子になっちゃって（笑）。すごく頑張っているのに、ちょっと抜けているところが彼のおもしろさだった！とにかく二人とも、いっぱい歩けるし、走れるし、僕だけでは集められない情報を集めてくれたり、とても助けてもらいました。そして、特に今回は両チームとも抜きつ抜かれつが多く、最後までどちらが勝つのか分からない戦いをしましたので、おもしろいと思います！ぜひ、お見逃しなく！
■村井美樹
鉄道チームといえば、歩いたり…走ったり…タクシーをどう使うかが勝負だったりするのですが、これまでと全く違う戦いをしました！新鮮だったし、おもしろかったので、まずは、そこに注目してもらいたいです。メンバーの西村和彦さんは、いろんな豆知識を教えてくれて場が盛り上がりました。視野の広さやコミュニケーション能力の高さも本当にすごかったです。一方、モモコグミカンパニーさんは元BiSHなので、体力面ではとても信頼していました。前へ前へというタイプではないんですが、冷静に物事を見つつ、心の中で静かな闘志を燃やしている方でした。ミッションではおいしいお肉をたくさん食べました（笑）。また、これから紅葉のシーズンで見ごろを迎える絶景スポットも堪能しました！バスチーム、鉄道チーム、どちらも負けられない戦いになっているので、ぜひご覧いただけたらと思います。
