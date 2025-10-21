ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２１日、番組公式ＬＩＮＥから参加した視聴者が関心を寄せる「ニュース関心度ランキング」で自民党の高市早苗総裁が「きょう初の女性総理に」が１位になったことを伝えた。５万３２２１人が選び、ランキングが決定した。

２０日夕方に自民党の高市早苗総裁と日本維新の会の吉村洋文代表（大阪府知事）が国会内で会談して連立政権の樹立で正式合意。合意書に署名した。これにより高市総裁が首相となる情勢が高まったことを報じた。

また連立合意には維新側からの条件として議員定数の削減が含まれており、野党からは批判が上がっていることを伝え、総合司会を務める同局の安住紳一郎アナウンサーは「思い切ったこの政策に対して賛否の声が上がっています。確かに議員を減らすことに対しては賛成している人は多いと思いますが、その減らし方ということで他の党の話も聞いてからやるというのがもっともだという意見もあります」とコメント。

そして「こちらの方はなかなか厳しい意見です」と言い、「初の女性総理が高市さんで大丈夫でしょうか？経済、外交などの対処力が分かりません」といった視聴者の声を紹介した。

一方で「どのようにして日本を変えてくれるのか期待大です」「女性総理が選出されれば世界へアピールになると思う」などと期待する声があることも伝えた。