マイケル・マン監督による傑作クライム・アクション『ヒート』（1995）の続編映画『ヒート2（原題）』で、アル・パチーノやロバート・デ・ニーロら主要キャラクターをAIやデジタル技術による“若返り”で描き直す可能性があるようだ。マイケル・マン監督が仏リュミエール映画祭で語った。米が伝えた。

『ヒート』はアル・パチーノ演じる熱血刑事のヴィンセント・ハナと、ロバート・デ・ニーロ演じる犯罪組織ボスのニール・マッコーリーによる激しい戦いをハードボイルドに描いた名作。この度の続編は、『ヒート2』としてマン監督自ら執筆に携わった小説を映像化する。

物語では、映画のラストシーンの翌日から、生き延びたクリス・シハーリス（ヴァル・キルマー）の“その後”を主軸に、1988年に遡って前日譚を描く。

パチーノ、デ・ニーロ、そしてキルマーが演じた印象的なキャラクターの若き日が描かれる。これまでは別の若手キャスト起用の可能性が信じられてきたが、マン監督はAI技術を用いたデジタル若返りも検討するようだ。デ・ニーロは、すでにマーティン・スコセッシ監督作『アイリッシュマン』で同様の試みを行なっている。

「テクノロジーを不必要に試してみることはしません」とマン監督は話す。「ドラマ的な理由や自然な理由があるのなら、必要なものを探究します。例えば、本作では加齢と若返りが非常に重要になってきますから」。

1995年の公開作への、30年ぶりの再訪となる。この作品にこだわることについてマン監督は、「『ヒート』のキャラクターたちは、私にとって本当に生きているような存在だから」と格別の思い入れを語る。

「映画で描かれない外側のことも私は全て知っています。デ・ニーロのキャラクターが、11歳の頃にほとんど国に育てられたような環境で、合わない服を着て、周囲から孤立し、そのために攻撃的で暴力的な性格になり、やがて少年施設へ送られたことも見えています。そこで、運命の宿敵であるパチーノのハナとデ・ニーロのマコーレーの間にある親密さ、『ヒート』で描かれた出来事の前後を描くというアイデアが浮かんだのです。」

本作はもともとワーナー・ブラザースで企画されていたが、製作費が高額になるために破談となり、Amazon MGM Studios傘下ユナイテッド・アーティスツに移動した。ロケ撮影にこだわり、「シカゴ、ロサンゼルス、パラグアイ、そしておそらくシンガポールで」撮影に挑む予定という。

現時点で正式なキャスティング情報は全く伝えられていない。亡くなったキルマーが演じたクリス・シハーリス役にはレオナルド・ディカプリオが交渉中という。2026年の撮影開始を見込んでいる。

