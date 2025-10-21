マーベル・コミックの人気ヒーロー、ノヴァを実写化するなら『トップガン マーヴェリック』（2022）のグレン・パウエルがいい？ 映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』などの脚本家マイケル・ウォルドロンが、パウエルの起用を熱烈に推薦した。

“ノヴァ”とは、銀河の平和を維持する民兵組織「ノヴァ・コァ」のメンバーを指す名称。地球人としてノヴァになったキャラクターにはリチャード・ライダーとサム・アレキサンダーがいるが、現時点で（MCU）には登場していない。

Nova Vol. 6: Realm of Kings (Nova (Marvel)) (English Edition)

『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』を執筆したウォルドロンは、これまでに『ドクター・ストレンジ／マルチバース・オブ・マッドネス』（2022）のほか、ドラマ「ロキ」（2021-2023）でも脚本を担当。『ソー：ラブ＆サンダー』（2022）『ファンタスティック・フォー／ファースト・ステップ』（2025）の脚本にも関与しているMCUのキーパーソンだ。

パウエルの主演ドラマ「チャド・パワーズ 人生コンバート大作戦」（）も手がけているウォルドロン。米にて「マーベル作品にパウエルを登場させるなら？」という質問に、迷うことなくノヴァの名前を挙げ、「彼は素晴らしいノヴァになってくれるはず」と答えた。

現在、パウエルは『ツイスターズ』（2024）や『恋するプリテンダー』（2023）などヒット作を連発しており、エドガー・ライト監督と初タッグを組んだ『ランニング・マン』も待機中（日本公開日は2026年1月30日）。以前（2024年8月）には、まだマーベルやDCなどスーパーヒーロー映画のオファーは来ていないと語っていたが、その後の状況やいかに。

MCUにおいてノヴァの登場は長らく示唆されており、2024年12月には単独ドラマの製作が本格始動。「クリミナル・マインド」のエドワード・アレン・バーネロがショーランナーにが、2025年2月にはスタジオの方針により企画がされた。マーベル・スタジオのケヴィン・ファイギ社長も注目しており、2027年～2028年ごろにリリースしたいとこともあったが、現時点で登場の目処は立っていない。

ちなみに、マーベル＆DC映画のファンを公言しているパウエルは、『デッドプール＆ウルヴァリン』（2024）について「最高に楽しかった」と述べ、ジェームズ・ガン＆ピーター・サフラン率いる新DCユニバースにも「素晴らしいものになると思う。応援しています」とコメント。今後、初のスーパーヒーロー作品が何になるのかにも注目だ。

Source: The Playlist (, )