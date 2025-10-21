まさに“清純グラマー”　無邪気な表情とギャップのあるボリューム感…ITZY・チェリョンの魅力【PHOTO】

ガールズグループITZYのチェリョンが、グラマラスな魅力を発揮した。

【写真】チェリョン、白肌まぶしい黒水着

チェリョンは10月20日、自身のインスタグラムに複数の写真を投稿し、近況を伝えた。

公開された写真の中でチェリョンは、ステージ上でのカリスマ性を一時封印し、清純かつナチュラルな魅力を発揮している。

特に鏡越しの自撮りは見る者の視線を一瞬で奪う。ベージュのクロップドスリーブレスに白のフリルショーツを合わせ、引き締まったウエストラインを披露した。

一枚は顔を隠しながらお茶目なポーズを見せ、もう一枚は明るい笑顔で彼女ならではの愛らしい雰囲気を漂わせている。

メイクアップ待機室とみられる場所で撮影された写真も視線を集める。ブラックのオフショルダートップスを着て満面の笑みを浮かべるショットや、恥ずかしそうに顔を隠す姿など、多彩な魅力を見せた。

（写真＝チェリョンInstagram）

なお、チェリョンが所属するITZYは、11月10日に新ミニアルバム『TUNNEL VISION』でカムバックする予定だ。

◇チェリョン プロフィール

2001年6月5日生まれ。本名イ・チェリョン。2019年にITZYのメンバーとしてデビューしたが、以前からTWICEを輩出した『SIXTEEN』をはじめとする各種オーディション番組に挑戦していた。実姉はIZ*ONE出身のソロ歌手イ・チェヨンで、K-POP界を代表するアイドル姉妹として活躍している。