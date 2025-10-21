timelesz¡¦¾¾ÅçÁï¤Î¡È¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ëÉ½¾ð¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ªPEACH JOHN¡¢Åß¤Î¿·ºî¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢Æ°²è¸ø³«
PEACH JOHN¤¬¡¢timelesz¤Î¾¾ÅçÁï¤µ¤ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¥â¥Ç¥ë¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¡ÖÎø¤¹¤ë¡¢¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¡×Åß¤Î¿·ºî¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¾¾Åç¤µ¤ó¤¬¿·ºî¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤òÃå¤³¤Ê¤¹Æ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¾¾Åç¤µ¤óÃåÍÑ¤Î¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤ò¸«¤ë
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢timelesz¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFAM¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡ØHead Up¡Ù¤Ë¤Î¤»¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ëÉ½¾ð¤âÈäÏª¡£PEACH JOHN¤È¤Î¥³¥é¥Ü8¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¾¾Åç¤µ¤ó¤¬º£²ó½é¤á¤Æ¥Ô¥ó¥¯¥«¥é¡¼¤Î¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤òÃåÍÑ¡£½À¤é¤«¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤è¤ê¤¤¤Ã¤½¤¦°ú¤Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÇØÃæ¤ÎÂçÃÀ¤¯¤Þ»É¤·¤å¤¦¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª¥Ñ¡¼¥«¡¼¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×
¤Þ¤º¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤â¤³¤â¤³¤Î¤¯¤Þ»É¤·¤å¤¦¤òÂçÃÀ¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡Ö¤¯¤Þ¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥«¡¼¥»¥Ã¥È¡×(5900±ß)¡£¶»¸µ¤Ë¤â¥Ï¡¼¥È¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯Æþ¤ê¡¢Á°¸å¤Ç°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
È©Â¦¤¬¥Ñ¥¤¥ëÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥³¥Ã¥È¥óº®Î¢ÌÓÁÇºà¤Ï¡¢½Õ¡¦½©¡¦Åß¤Î3¥·¡¼¥º¥ó³èÌö¤¹¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¡£¥«¥é¡¼¤Ï¤¯¤¹¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿Í¥¤·¤¤¥ß¥ó¥È¥«¥é¡¼¡£¾¾Åç¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥ß¥ó¥È¿§¤â¤¹¤´¤¯¿Æ¶á´¶¤¬¤ï¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¥»¥Ã¥È¤Ë¤ÏÆ±¿§¤Î¤¯¤Þ¥â¥Á¡¼¥Õ¥Ø¥¢¥¯¥ê¥Ã¥×(¥°¥ê¡¼¥ó)¤âÉÕÂ°¡£ºÙÉô¤Þ¤ÇÈ´¤«¤ê¤Ê¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¾¾Åç¤µ¤ó½éÄ©Àï¤Î¥Ô¥ó¥¯¥«¥é¡¼¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¡ª¤Õ¤ï¤â¤ÁÁÇºà¤Ç¶Ë¾å¤ÎÃå¿´ÃÏ
Â³¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¥Ë¥Ã¥È¡¢¥Ü¥È¥à¤Ï¤¯¤Þ¤ÎÁíÊÁ¥Õ¥é¥ó¥Í¥ë¤Î¡Ö¥Û¥¤¥Ã¥×¥ê¡¼¤¯¤Þ¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥»¥Ã¥È¡×(7600±ß)¡£¾¾Åç¤µ¤ó¤¬¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ïº£²ó¤Ç8¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤¹¤´¤¯¿·Á¯¡ª¡×¤È¸ì¤ë¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¤Ï¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤â¤Á¤â¤Á¤Î¥â¡¼¥ë¥Ë¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¡£¾¾Åç¤µ¤ó¤â¡ÖÁÇºà´¶¤Ï¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡¢¤È¤í¤È¤í¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¡£È©¤¶¤ï¤ê¤¬¤è¤¯¤Æ¡¢¥¸¥Ã¥×¤â¶»¸µ¤Þ¤Ç²¼¤í¤»¤ë¤«¤é¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯Ãå¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ê¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¡£
¢£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ïº£¤À¤±¡ª
¿·ºî¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢PEACH JOHN¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´¹ñ¤Î¥¹¥È¥¢(OUTLETÅ¹¤ò½ü¤¯)¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡£³°ÉôÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏZOZOTOWN¡¢Wacoal¥¦¥§¥Ö¥¹¥È¥¢¤Ç¤â¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò1ÅÀ¹ØÆþ¤¹¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¾¾ÅçÁï¤µ¤ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤¬1Ëç¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡£Á´2¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¹ØÆþ¾¦ÉÊ¤È¤ª¤½¤í¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥«¡¼¥É¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£ÀèÃå½ç¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Íß¤·¤¤¿Í¤ÏÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
