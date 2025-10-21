¡Ö»ØÌ¾¤µ¤ì¤Æ¤â¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¹â¹»À¸¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¹Ô¤¤òÇ®Ë¾¡Ä¤½¤ì¤Ç¤âÆü¥Ï¥à¡¦·ª»³±Ñ¼ù¤¬¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤ò¤Ä¤é¤Ì¤¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤ò¿®¤¸¤¿¥ï¥±
2023Ç¯¤ÎWBC¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÀ¤³¦°ì¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿´ÆÆÄ¡¦·ª»³±Ñ¼ù¡£¤½¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¹ï¤à»Ø¿Ë¤ä¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ø¿®¤¸ÀÚ¤ëÎÏ À¸¤Êý¤Ç±¿¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë50¤Î¿´¤¬¤±¡Ù¤À¡£2025Ç¯10·î27Æü¤«¤é29Æü¤Þ¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¤Î¡Ø¸½Âå¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¥ß¥Ã¥È2025½©¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¿®¤¸ÀÚ¤ëÎÏ¡×¤È¤¤¤¦Âê¤Ç·ª»³»á¤Î¹Ö±é¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
·ª»³»á¤ÏËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¡ÖÆóÅáÎ®¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Ã¤³¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤Ë¶þ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜ½ñ¤«¤é¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¼«Ê¬¤Ç¸«¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¿®¤¸¤ë
»þ¤Ë¾ï¼±¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¿®¤¸ÀÚ¤ëÎÏ¤òÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¾ï¼±¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ï¤Ë¼«Ê¬¤Ç¸«¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤¤¤¦Â¸ºß¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤¬æÆÊ¿¤ò¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2012Ç¯¡£ËÍ¤¬´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆºÇ½é¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿½©¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¼Â¤ÏºÇ½é¤ËæÆÊ¿¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤¬¤Þ¤À¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿2011Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢¤¹¤Ç¤Ëºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ¤¤¤¿µÆÃÓÍºÀ±¤«¤é¡¢¡ÖËÍ¤è¤ê¤¹¤´¤¤¥ä¥Ä¤¬Êì¹»¤Î²Ö´¬Åì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¹â¹»2Ç¯À¸¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤Ï¤È¤Æ¤â»×¤¨¤Ê¤¤
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬æÆÊ¿¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÍºÀ±¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤«¡¢¤È¡£³ÑÅÙ¤È¤¤¤¤¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÎÎÏ¤È¤¤¤¤¡¢¹â¹»2Ç¯À¸¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤Ï¤È¤Æ¤â»×¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¸«¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡£ÄëµþÀï¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¥ì¥Õ¥È¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤À¤«¤é¡¢´ÆÆÄ1Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤é¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤ÏæÆÊ¿¤À¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄÄ¾Á°¤ÎµåÃÄÆâ¤Î²ñµÄ¤Ç¤â¡¢¥Ö¥ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌÂ¤¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×
¤½¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¡×¤È¸À¤¦¤Î¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¿ÈÂÎ¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤³¤ì¤À¡×¤È¡¢É¾²Á¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¤³¤ì¤À¡×¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢æÆÊ¿¤Ï¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¤éÂç¥ê¡¼¥°¤Ë¹Ô¤¯¡¢¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ËÍ¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ËÄ¾ÀÜ¹Ô¤¯¤è¤ê¤â¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼·ÀÌó¤ò¼è¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯³èÌö¤Î³ÎÎ¨¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¡£ËÍ¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î»Å»ö¤Ç²¿ÅÙ¤âÂç¥ê¡¼¥°¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢æÆÊ¿¤â¤Þ¤¿¡¢¤¤Ã¤ÈËÍ¤ÎÏÃ¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤ì¤É»ØÌ¾¤ò¤·¤Þ¤¹
¤â¤·¡¢æÆÊ¿¤¬Åö»þ¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤È¤Ë¤«¤¯¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤Ï¤¢¤¤é¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢æÆÊ¿¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Âç¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¤¡×
¤½¤ì¤Ê¤éÂç¾æÉ×¤À¡¢É¬¤ºÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ÈËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤Æ¤â¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹â¹»À¸¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢²æ¡¹¤Ë¤Ï»ØÌ¾¤¹¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤ì¤É»ØÌ¾¤ò¤·¤Þ¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿
¼Â¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ÏÁ°Ç¯¡¢Â¾¤Î¥Á¡¼¥à¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿Åê¼ê¤ò»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áª¼ê¤ÏÆþÃÄ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤·¡¢æÆÊ¿¤¬³Í¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤é¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤óµåÃÄÆâ¤Ë¤Ï¡¢È¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤ò´Þ¤á¡¢¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Ê²¿¿Í¤«¤¬æÆÊ¿¤ò¿®¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¸å¡¢æÆÊ¿¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿ËÍ¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤¬¸À¤¤Â³¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·ËÍ¤¬¿Æ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢æÆÊ¿¤Ë¤³¤¦ÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼»ö¾ð¡¢ÆüËÜÌîµå¤Î¼Â¾ð¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Ç´ðÁÃ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¥á¥¸¥ã¡¼·ÀÌó¤ò¼è¤Ã¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬ºÇ¤âÍýÁÛÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢À®¸ù¤·¤ä¤¹¤¤¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤³¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Æ¤ª¤±¡×
ËÍ¤Ï¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢100²ó°Ê¾å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÂçÊÑ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤¢¤¿¤«¤âÂçÃ«æÆÊ¿¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ËÍ¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤Þ¤Ç»×¤¨¤ë¤Û¤É¡¢ËÍ¤ÏÂç¥ê¡¼¥°¤ËÉÑÈË¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤ë¤ÇÌîµå¤Î¿ÀÍÍ¤¬¡¢¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤³¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Æ¤ª¤±¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢ËÍ¤¬¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤Ã¤ÆÂç¥ê¡¼¥°¤ò¸ì¤ì¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖæÆÊ¿¤Ê¤éÆóÅáÎ®¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤â¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢æÆÊ¿ËÜ¿Í¤ËÊ¹¤«¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÍ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¸«¤ÆËÜÅö¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
